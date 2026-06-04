Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне усилившей падение нефти

Москва. 4 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль дешевеет на фоне усилившей падение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,948 руб., что на 8,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 43 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,38 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 99 копеек, до 85,88 руб./EUR1.

Внимание участников рынка сосредоточено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. Церемония открытия форума состоялась 4 июня. На пленарном заседании форума 5 июня выступит президент России Владимир Путин. Страной-гостем форума в 2026 году является Саудовская Аравия.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая. Годовая инфляция в РФ на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая. Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

После возобновления операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня, Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций - эквивалент 5,8 млрд рублей.

Курс рубля в июне может сдвинуться к 73-75 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков компании "БКС Мир инвестиций".

Объявленный Минфином объем покупок валюты (на 208,2 млрд руб. против 110,3 млрд руб. в мае) оказался несколько меньше ожидаемых консенсусом. Оценки были ближе к 250 млрд руб., отмечают эксперты.

"При прочих равных 100 млрд руб. дополнительных покупок дают ослабление курса на 3 руб. Учитывая, что в конце мая курс находился на уровне 70-72 руб./$1, увеличенный объем покупок Минфина может сдвинуть курс в июне в диапазон 73-75 руб./$1", - прогнозируют они.

В июле с рынка уйдет предложение валюты в размере 4,6 млрд руб. в день на фоне обнуления операций зеркалирования инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ), напоминают стратеги БКС. В конце июля будут повышенные выплаты по налогу на дополнительный доход (НДД): у нефтяников наступает срок крупного квартального платежа, и вероятнее всего, они будут конвертировать валюту в рубли, чтобы заплатить налог. Волатильность курса в июле будет повышенной.

"Курс рубля во II полугодии будет зависеть от цен на нефть. Если цены сохранятся на текущем уровне, то у рубля есть хороший шанс закончить год около 80 руб./$1", - полагают аналитики.

Цены на нефть несколько ускорили снижение днем в четверг, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $94,3 за баррель, что на 3,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 3,81%, до $92,36 за баррель.

В среду контракт на Brent подорожал на 1,89%, на WTI - на 2,41%.

Давление на нефтяные цены оказывает оптимизм по поводу возможности урегулирования ближневосточного конфликта, возросший после сообщений Госдепартамента США о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что пока доволен ходом переговоров с Ираном. Рассуждая о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. "Может быть, ничего не будет. А может, все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели", - сказал он.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.