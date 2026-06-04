Прогноз среднего курса рубля в 2026г понижен до 81 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Прогноз среднего курса валютной пары доллар/рубль в текущем году понижен с 85 до 81 руб./$1, а в конце 2026 года ожидается на уровне 83 руб./$1, сообщается в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и старшего аналитика Александра Афонина.

Рубль в мае укреплялся, курс USD/RUB опустился до 70-71 руб./$1. Такие уровни последний раз фиксировались в 2023 году, констатируют эксперты.

"На фоне значительных продаж валюты экспортерами при высоких ценах на нефть, низкого спроса на валюту и в отсутствие крупных ее покупок Минфином усиление рубля оказалось более мощным, чем мы ожидали, - указывают они. - Из-за изменений в структуре расчетов на валютном рынке доля крупнейших экспортеров на нем уменьшилась. Следовательно, важнее смотреть на реализацию валюты нефинансовыми компаниями в целом, а не самыми значительными экспортерами. С октября 2025 года по апрель 2026 года такие продажи в среднем за месяц равнялись $17,9 млрд, подскочив в апреле до $30 млрд и значительно превзойдя спрос на валюту".

В июне Коныгин и Афонин ожидают колебания курса пары USD/RUB в диапазоне 71-73 руб./$1.

"Заявленный Минфином объем покупки иностранной валюты (на 9,9 млрд руб. ежедневно) оказался меньшим, чем мы предполагали, и недостаточным, чтобы заметно сдвинуть курс рубля. Эффект мы оцениваем в один-два рубля, которые рынок по большей степени отыграл еще до объявления, - пишут аналитики инвестбанка в обзоре. - Опираясь на фактическую динамику валютных пар за 5M26 и цены на нефть, прогноз по среднему в 2026 году курсу пары USD/RUB мы понизили с 85 до 81 руб./$1, а в конце года ожидаем увидеть его на отметке 83 руб./$1".

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