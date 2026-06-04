"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Ключевые риски для эмитента связаны с высокой зависимостью от Apple Inc., констатирует эксперт. На крупнейшего клиента приходится около 56,3% выручки, что делает компанию уязвимой к изменениям в производственных планах Apple и колебаниям спроса на ее устройства.

Дополнительными факторами неопределенности, указывает Абрамов, являются замедление роста глобального рынка смартфонов, а также возможный перенос выпуска следующих моделей iPhone Air и iPhone 18/18e с осени 2026 года на 2027 год, что может привести к сокращению объемов заказов для Luxshare в среднесрочной перспективе.

"Мы понижаем рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "покупать" до "держать" и сохраняем целевую цену на уровне CNY75,9. Остаточный потенциал роста составляет 1,5%", - пишет эксперт "Финама" в обзоре.

Luxshare Precision Industry - китайская компания, специализирующаяся на производстве электронных компонентов, кабельных сборок, соединителей и систем для потребительской электроники, телекоммуникаций и автомобильной промышленности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.