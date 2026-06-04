Тактика ЦБ РФ по смягчению ДКП останется осторожной - ПСБ

Тактика Банка России по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) останется осторожной, ускорение шага снижения ключевой ставки в июне 2026 года не ожидается, напротив, не исключено замедление, при этом базовым прогнозом пока остается ее снижение до 14% годовых, говорится в материале аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

Инфляция заметно ускорилась, в последнюю неделю мая рост цен составил 0,15% после 0,07% неделей ранее, а оценка годового уровня инфляции выросла до 5,4% (5,3% неделей ранее), констатирует эксперт.

"Причиной усиления роста цен на овощи могли стать ограничения на ввоз товаров из Армении. Полагаем, адаптация рынка к новым условиям произойдет достаточно быстро. С услугами ситуация более неопределенная - предложение на рынке туристических услуг ограничено при высоком спросе и растущих рисках его быстрого охлаждения, - указывает Попов. - При этом рост цен на бензин вызывает наибольшие опасения, так как cистемное повышение издержек может повысить общий уровень цен и инфляционные ожидания. Отметим, что значительные выплаты нефтяным компаниям из бюджета, демпфирующие рост цен на бензин, должны ограничить развитие этого риска".

Динамика инфляции по-прежнему развивается с отставанием от прогноза ЦБ (5,9% на конец второго квартала), что сохраняет пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, говорится в материале аналитика ПСБ.

"Тактика регулятора по смягчению денежно-кредитной политики останется осторожной, в том числе с учетом неустойчивого торможения инфляции. Ускорения шага снижения ставки в июне не ждем. Напротив, не исключаем его замедление. Базовый прогноз: снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых", - пишет Попов в обзоре.

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