Ожидаемый курс рубля на июнь составляет 73 руб./$1 - Альфа-банк

Ожидаемый курс рубля на июнь составляет 73 руб./$1, сообщается в обзоре Альфа-банка.

В период с 5 июня по 6 июля Минфин направит на покупку валюты 208 млрд руб., что в два раза выше 110 млрд руб., потраченных на эти операции в прошлом месяце, отмечают аналитики. При этом с учетом операций в счет прошлых периодов, общее изменение объемов покупки валюты будет более существенным - ЦБ РФ увеличит объемы чистых покупок валюты с 5 июня по 6 июля более чем в 5 раз по сравнению с предыдущим периодом, т.е. направит на эти операции 120 млрд руб. против 22 млрд руб.

"Повышение объемов покупки валюты укладывалось в консенсус-прогноз рынка, и с начала июня курс рубля уже совершил разворот в тенденции на укрепление и к середине недели сдвинулся к уровням 73-74 руб./$1, - пишут эксперты банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - Мы сохраняем наши ожидания по постепенному возврату валютного рынка в диапазон 74-76 руб./$1 к середине лета, но с учетом сохранения высоких цен на нефть не уверены, что разворот произойдет достаточно быстро и на июнь ожидаем сохранения курса вблизи значения 73 руб./$1".

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