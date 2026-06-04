"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для бумаг МТС

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для бумаг ПАО "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 240 рублей за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика брокера Маргариты Боярко.

Эмитент недавно опубликовал консолидированные результаты за первый квартал 2026 года, и результаты оказались в рамках ожиданий, отмечает эксперт.

Компания продолжает демонстрировать двузначные темпы роста выручки. Главные драйверы роста - телеком и финтех, а вот рекламный бизнес заметно замедлился.

Маржинальность OIBDA улучшилась благодаря контролю затрат. Показатель вырос до 37%, но значительного возврата к историческим максимумам не ожидается, обращает внимание Боярко.

"Ожидаем, что компания продолжит делать выплаты дивидендов. Однако эффект от разворота экономики мы увидим не раньше 2027 года. Поэтому не ожидаем роста выплат в ближайшие годы", - пишет аналитик "Т-Инвестиций".

"Рынок все еще находится под давлением, а экономическая ситуация остается волатильной. Мы подтверждаем рекомендацию "держать" по бумагам МТС и целевую цену в 240 рублей за акцию. Вместе с дивидендами за 2025 год бумаги могут принести акционерам около 20% доходности на горизонте двенадцати месяцев", - говорится в материале эксперта.

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