Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть

Москва. 4 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль опускается на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9165 руб. (+5,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,03 коп. выше уровня действующего официального курса.

Внимание участников рынка сосредоточено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. Церемония открытия форума состоится 4 июня. На пленарном заседании форума 5 июня выступит президент России Владимир Путин. Страной-гостем форума в 2026 году является Саудовская Аравия.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая. Годовая инфляция в РФ на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая. Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

После возобновления операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня, Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций - эквивалент 5,8 млрд рублей.

Основные мировые валюты в ближайшие торговые сессии могут перейти к консолидации по отношению к рублю у достигнутых уровней на фоне оценки инвесторами объемов покупок валюты по бюджетному правилу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Рост объемов покупок частично нормализует баланс на рынке, однако, на взгляд эксперта, их может оказаться недостаточно для формирования полноценного тренда на ослабление рубля. При этом данный фактор в краткосрочной перспективе сдержит спекулятивный спрос на валюты, а также будет способствовать фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям в юане и долларе, отмечает он.

"Все это сдержит дальнейший рост основных мировых валют. Так, юань и доллар в ближайшие сессии могут продолжить движение в диапазонах 10,5-11 руб. за юань и 71-75 руб./$1 с тяготением к их верхним половинам", - пишет Зварич в обзоре.

Цены на нефть снижаются в четверг после роста накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск торгуются по $96,86 за баррель, на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,89%, до $95,16 за баррель.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Эб аш