"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Полюса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 2900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент приступил к пусконаладочным работам на новой ЗИФ-5 на месторождении Благодатное в Красноярском крае, сообщил глава компании Алексей Востоков в кулуарах ПМЭФ-2026.

Завершение строительства планируется до конца года.

Новая фабрика будет перерабатывать около 8 млн тонн руды в год, что увеличит общий объем переработки добываемой на Благодатном руды на 90%, до 17 млн тонн в год.

"Нейтральная новость. Проект уже заложен в нашу оценку, а сроки его запуска не изменились. Поэтому мы не видим фундаментальных причин, чтобы новость повлияла на целевую цену акций, - пишут эксперты. - Сохраняем "позитивный" взгляд на "Полюс". В спотовых ценах соотношение капитализации к прибыли (Р/Е) находится на уровне 5,6х против исторических 8,6. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой Р/Е в 2027 году составит 5,2х".

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