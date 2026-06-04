Курс пары рубль/юань способен вернуться в четверг к 10,85 руб./юань - банк "Санкт-Петербург

Курс пары рубль/юань еще способен вернуться в четверг к 10,85 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Минфин сообщил в среду, что в июне ожидается получение дополнительных нефтегазовых доходов в размере 220,2 млрд руб. В результате с поправкой на нерегулярные продажи ЦБ (4,6 млрд руб./сутки) чистые покупки с пятницы возрастут с 1,2 до 5,3 млрд руб./сутки. Теперь Минфин будет абсорбировать больший объем выросшей валютной выручки экспортеров, но в целом текущие объемы покупок не должны оказать ярко выраженного устойчивого давления на рубль", - отмечают эксперты.

Тем не менее, на их взгляд, в дальнейшем у российской валюты есть потенциал к ослаблению, чему будет способствовать переход на существенно более низкие полугодовые нерегулярные продажи валюты ЦБ РФ (с 1 июля).

С учетом того, что покупки в более высоком объеме начнутся лишь в пятницу, в четверг курс еще способен вернуться ближе к 10,85 руб./юань в рамках коррекции, полагают в банке.

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