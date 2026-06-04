Среднесрочные перспективы рынка ОФЗ позитивные - инвестбанк "Синара"

Среднесрочные перспективы рынка ОФЗ, скорее, позитивные, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"Рынок весь май промаялся в крепких объятьях продавцов, активности которых способствует нарастающая неопределенность с госрасходами и опасения, что дефицит бюджета еще увеличится, - отмечают эксперты. - Кроме того, никак не покидают насиженных повышенных уровней инфляционные ожидания. Как следствие, доходности на среднем и дальнем участках кривой подросли на 20-30 базисных пунктов, достигнув 13,5-14,8%, а на ближнем остались в диапазоне 13,0-13,2%".

Вместе с тем среднесрочные перспективы рынка госдолга стратеги инвестбанка считают скорее позитивными, в фаворитах - ОФЗ с погашением на том же горизонте.

"Мы по-прежнему считаем, что наибольшую доходность в этом году принесут ОФЗ с фиксированным купоном дюрацией от 4,5 до 6 лет", - подчеркивают Коныгин и Афонин.

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