Индекс Мосбиржи продолжит борьбу за 2600п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи продолжит борьбу за отметку 2600 пунктов, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Техническая картина по индексу остается "медвежьей", рынок продолжает демонстрировать слабость, отмечает эксперт.

Росстат сообщил об ускорении инфляции за неделю по 1 июня до 0,15% с 0,07% неделей ранее. Годовой показатель вырос до 5,39% с 5,33%.

Это увеличивает риски того, что 19 июня 2026 года ЦБ РФ если и снизит ставку, то даст жесткий прогноз, указывает Зацепин. Регулятор прекрасно понимает, что ослабление рубля (и даже только прекращение его укрепления), проблемы с поставкой товаров (прежде всего овощей и фруктов) из Армении приведут к повышению розничных цен в условиях продолжающегося опережения роста расходов бюджета над доходами, обращает внимание он.

Поэтому, предупреждает эксперт инвесткомпании, делать спекулятивные покупки акций "под ставку" сейчас выглядит неоправданно рискованно.

"Что же касается российского рынка акций, то прогноз по нему на четверг делать не беремся. Многое может зависеть от новостей с ПМЭФ-2026", - пишет Зацепин в обзоре.

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