Рынки акций АТР снижаются

Уолл-стрит в среду снизилась на геополитике и корпоративных новостях. Фондовые рынки АТР снижаются в четверг, дешевеют акции технологических компаний. Нефть дешевеет, Brent торгуется н утром четверга, Brent торгуется ниже $97 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, участники рынка оценивали геополитические и корпоративные новости.

Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Тегерана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Перед этим Иран запустил две баллистические ракеты по Кувейту и еще три по Бахрейну, все они не достигли своих целей.

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post выразил надежду на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил и вариант с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Ормузского пролива может продлиться еще несколько месяцев. Трамп оптимистично высказался о продолжающихся переговорах с Ираном, заявив, что ситуация "быстро развивается".

Иранские СМИ сообщили накануне, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном.

"Непонятно, продолжаются ли переговоры об окончании войны и открытии Ормузского пролива. Однако последние события говорят о том, что инвесторы, возможно, слишком рано отреагировали на сообщения о подготовке меморандума между США и Ираном", - написала Кэтлин Брукс из XTB.

Отчет ADP Research, опубликованный в среду, показал максимальное с января 2025 года повышение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в мае - на 122 тыс. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали роста на 117 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 53,8 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции Palo Alto Networks подешевели на 5,6%, хотя американский разработчик решений в сфере кибербезопасности увеличил выручку в третьем квартале 2026 финансового года на 31% и улучшил прогнозы на весь фингод благодаря высокому спросу на его продукты.

Капитализация GameStop подскочила на 5,9%. Американская сеть магазинов видеоигр и потребительской электроники в первом финансовом квартале получила рекордную чистую прибыль, а также повысила выручку на 14%, до $835,3 млн.

Цена бумаг Macy''s Inc. выросла на 0,7%. Американская сеть универмагов в первом финансовом квартале резко увеличила чистую прибыль и слабо повысила выручку, а также улучшила годовые прогнозы.

Котировки акций GitLab Inc. опустились на 3%. Американский разработчик программного обеспечения сократил убыток и увеличил выручку в прошлом финквартале, а также анонсировал увольнение около 350 сотрудников, или 14% штата.

Рыночная стоимость Broadcom (SPB: AVGO) снизилась на 0,5% в ожидании квартальной отчетности. За последние четыре сессии капитализация одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции выросла на 14%.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,21% и составил 50687,74 пункта. Самое резкое снижение в составе индекса продемонстрировали акции International Business Machines (SPB: IBM), упавшие на 7,1%. Цена бумаг Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Honeywell International (SPB: HON) снизилась более чем на 5%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,74% - до 7553,68 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,89% и завершил торги на уровне 26853,98 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Отсутствие ясности относительно возможного продления нынешнего режима прекращения огня между США и Ираном после недавних ударов Тегерана по Кувейту и Бахрейну, а также атак американских военных на иранский остров Кешм, усиливают опасения роста инфляционного давления в мире.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил накануне, что, что риски ускорения инфляции в Японии выглядят "более значительными и, вероятно, реализуются раньше", исходя из имеющейся на данный момент статистики и информации от участников рынка.

Уэда отметил, что японскому ЦБ следует продолжить повышение ключевой процентной ставки в ответ на развитие ситуации в экономике, а также с учетом динамики инфляции.

Следующее заседание Банка Японии пройдет 15-16 июня, и трейдеры оценивают в 85% шансы на очередное повышение регулятором ставки на 25 базисных пунктов.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,6% на торгах в четверг. Акции компаний, ориентированных на ИИ, заметно дешевеют на фоне слабой отчетности американской Broadcom (SPB: AVGO) Inc. Рыночная стоимость SoftBank Group упала на 10,9%, производителей компонентов для дата-центров Ibiden Co. и Fujikura Ltd. - на 8,2% и 3,9% соответственно, Murata Manufacturing - на 3,6%, Furukawa Electric - на 4,6%.

Бумаги южнокорейских чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix подешевели на 1,1% и 2,7%.

Стоимость акций LG Electronics упала на 14%, Hyundai Motor - на 2,9%, Kia Corp. - на 2%.

Южнокорейский индекс KOSPI теряет 1,3%.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

В материковом Китае заметно снижаются котировки бумаг банков, в том числе Agricultural Bank of China (-0,9%), Industrial & Commercial Bank of China (-0,6%), China Construction Bank (-0,4%).

Кроме того, дешевеют акции Contemporary Amperex Technology (-3,8%), BYD Co. (-1,2%), Sungrow Power Supply (-3,6%).

В число лидеров снижения в Гонконге входят бумаги AIA Group (-4,1%), Lenovo Group (-3,5%), Li Auto (SPB: LI) Inc. (-3,5%).

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,2% вслед за падением цены бумаг BHP Group (-3,3%), Rio Tinto (-3,7%), Northern Star Resources (-5%).

ш Цены на нефть снижаются в четверг после роста накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск торгуются по $96,98 за баррель, на $0,83 (0,85%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В среду контракт подорожал на $1,81 (1,89%), до $97,81 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,73 (0,76%), до $95,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,26 (2,41%), до $96,02 за баррель.

Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров при посредничестве Вашингтона и намерены "возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности на неделе, начинающейся 22 июня, с целью достижения всеобъемлющего соглашения".

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что пока доволен ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. При этом, говоря о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. "Может быть, ничего не будет. А может, все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели", - сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что контакты Ирана с США не прерваны. "Наши контакты с американцами не прерваны, но прогресса в переговорах также не достигнуто", - заявил он.

Между тем Палата представителей Конгресса США в среду поддержала резолюцию, призванную заставить американского президента прекратить удары по Ирану. Это была четвертая попытка законодателей ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана. Теперь резолюция должна поступить на рассмотрение в Сенат.

Нефтяной рынок, вероятно, будет и впредь чутко реагировать на геополитические новости и сообщения относительно прогресса в переговорах между США и Ираном, полагает аналитик Kudotrade Константинос Хрисикос.

"Любой реальный прорыв и нормализация условий экспорта из стран Ближнего Востока могут подтолкнуть цены на нефть к снижению, однако продолжающиеся перебои в поставках будут оказывать им поддержку", - написал эксперт.

Международное энергетическое агентство ранее на этой неделе вновь выступило с предупреждением, что мировые запасы нефти могут достичь критически низкого уровня в летний период пикового спроса, если сокращение резервов будет продолжаться нынешними темпами.

"Запасы нефти обеспечили нефтяному рынку своего рода подушку безопасности", - отметили аналитики ING. "Однако, даже если мы увидим скорое возобновление судоходства через Ормузский пролив, восстановление поставок будет медленным и постепенным. Это говорит о том, что резервы, вероятно, продолжат уменьшаться и в третьем квартале, создавая повышательные риски для цен", - говорится в аналитической записке банка.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.