.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынки акций АТР снижаются
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Рост ВВП РФ в апреле составил 1,3%
Рост ВВП РФ в апреле 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,3% в годовом выражении после роста на 1,9% в марте (оценка уточнена с 1,8%), снижения на 1,0% в феврале (оценка уточнена с 1,1%) и сокращения на 1,7% в январе (оценка уточнена с...
 
Решетников: структурные изменения в российский экономике идут активно
Структурные изменения в экономке РФ идут активно, вопрос заключается в их направлении, ее рамки ограничиваются более крепким рублем, чем многим хотелось бы, и более высокими процентными ставками, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников...
 
Специальный налоговый режим для самозанятых предлагают продлить
В Госдуме предложили правительству РФ продлить специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года и повысить годовой лимит дохода до 3 млн рублей с 2027 года. Это может затронуть интересы миллионов граждан, официально работающих на себя. По...
 
04 июня 2026 года 09:10

Рынки акций АТР снижаются

Уолл-стрит в среду снизилась на геополитике и корпоративных новостях. Фондовые рынки АТР снижаются в четверг, дешевеют акции технологических компаний. Нефть дешевеет, Brent торгуется н утром четверга, Brent торгуется ниже $97 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, участники рынка оценивали геополитические и корпоративные новости.

Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Тегерана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Перед этим Иран запустил две баллистические ракеты по Кувейту и еще три по Бахрейну, все они не достигли своих целей.

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post выразил надежду на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил и вариант с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Ормузского пролива может продлиться еще несколько месяцев. Трамп оптимистично высказался о продолжающихся переговорах с Ираном, заявив, что ситуация "быстро развивается".

Иранские СМИ сообщили накануне, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном.

"Непонятно, продолжаются ли переговоры об окончании войны и открытии Ормузского пролива. Однако последние события говорят о том, что инвесторы, возможно, слишком рано отреагировали на сообщения о подготовке меморандума между США и Ираном", - написала Кэтлин Брукс из XTB.

Отчет ADP Research, опубликованный в среду, показал максимальное с января 2025 года повышение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в мае - на 122 тыс. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали роста на 117 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 53,8 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции Palo Alto Networks подешевели на 5,6%, хотя американский разработчик решений в сфере кибербезопасности увеличил выручку в третьем квартале 2026 финансового года на 31% и улучшил прогнозы на весь фингод благодаря высокому спросу на его продукты.

Капитализация GameStop подскочила на 5,9%. Американская сеть магазинов видеоигр и потребительской электроники в первом финансовом квартале получила рекордную чистую прибыль, а также повысила выручку на 14%, до $835,3 млн.

Цена бумаг Macy''s Inc. выросла на 0,7%. Американская сеть универмагов в первом финансовом квартале резко увеличила чистую прибыль и слабо повысила выручку, а также улучшила годовые прогнозы.

Котировки акций GitLab Inc. опустились на 3%. Американский разработчик программного обеспечения сократил убыток и увеличил выручку в прошлом финквартале, а также анонсировал увольнение около 350 сотрудников, или 14% штата.

Рыночная стоимость Broadcom (SPB: AVGO) снизилась на 0,5% в ожидании квартальной отчетности. За последние четыре сессии капитализация одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции выросла на 14%.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,21% и составил 50687,74 пункта. Самое резкое снижение в составе индекса продемонстрировали акции International Business Machines (SPB: IBM), упавшие на 7,1%. Цена бумаг Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Honeywell International (SPB: HON) снизилась более чем на 5%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,74% - до 7553,68 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,89% и завершил торги на уровне 26853,98 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Отсутствие ясности относительно возможного продления нынешнего режима прекращения огня между США и Ираном после недавних ударов Тегерана по Кувейту и Бахрейну, а также атак американских военных на иранский остров Кешм, усиливают опасения роста инфляционного давления в мире.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил накануне, что, что риски ускорения инфляции в Японии выглядят "более значительными и, вероятно, реализуются раньше", исходя из имеющейся на данный момент статистики и информации от участников рынка.

Уэда отметил, что японскому ЦБ следует продолжить повышение ключевой процентной ставки в ответ на развитие ситуации в экономике, а также с учетом динамики инфляции.

Следующее заседание Банка Японии пройдет 15-16 июня, и трейдеры оценивают в 85% шансы на очередное повышение регулятором ставки на 25 базисных пунктов.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,6% на торгах в четверг. Акции компаний, ориентированных на ИИ, заметно дешевеют на фоне слабой отчетности американской Broadcom (SPB: AVGO) Inc. Рыночная стоимость SoftBank Group упала на 10,9%, производителей компонентов для дата-центров Ibiden Co. и Fujikura Ltd. - на 8,2% и 3,9% соответственно, Murata Manufacturing - на 3,6%, Furukawa Electric - на 4,6%.

Бумаги южнокорейских чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix подешевели на 1,1% и 2,7%.

Стоимость акций LG Electronics упала на 14%, Hyundai Motor - на 2,9%, Kia Corp. - на 2%.

Южнокорейский индекс KOSPI теряет 1,3%.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

В материковом Китае заметно снижаются котировки бумаг банков, в том числе Agricultural Bank of China (-0,9%), Industrial & Commercial Bank of China (-0,6%), China Construction Bank (-0,4%).

Кроме того, дешевеют акции Contemporary Amperex Technology (-3,8%), BYD Co. (-1,2%), Sungrow Power Supply (-3,6%).

В число лидеров снижения в Гонконге входят бумаги AIA Group (-4,1%), Lenovo Group (-3,5%), Li Auto (SPB: LI) Inc. (-3,5%).

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,2% вслед за падением цены бумаг BHP Group (-3,3%), Rio Tinto (-3,7%), Northern Star Resources (-5%).

ш Цены на нефть снижаются в четверг после роста накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск торгуются по $96,98 за баррель, на $0,83 (0,85%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В среду контракт подорожал на $1,81 (1,89%), до $97,81 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,73 (0,76%), до $95,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,26 (2,41%), до $96,02 за баррель.

Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров при посредничестве Вашингтона и намерены "возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности на неделе, начинающейся 22 июня, с целью достижения всеобъемлющего соглашения".

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что пока доволен ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. При этом, говоря о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. "Может быть, ничего не будет. А может, все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели", - сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что контакты Ирана с США не прерваны. "Наши контакты с американцами не прерваны, но прогресса в переговорах также не достигнуто", - заявил он.

Между тем Палата представителей Конгресса США в среду поддержала резолюцию, призванную заставить американского президента прекратить удары по Ирану. Это была четвертая попытка законодателей ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана. Теперь резолюция должна поступить на рассмотрение в Сенат.

Нефтяной рынок, вероятно, будет и впредь чутко реагировать на геополитические новости и сообщения относительно прогресса в переговорах между США и Ираном, полагает аналитик Kudotrade Константинос Хрисикос.

"Любой реальный прорыв и нормализация условий экспорта из стран Ближнего Востока могут подтолкнуть цены на нефть к снижению, однако продолжающиеся перебои в поставках будут оказывать им поддержку", - написал эксперт.

Международное энергетическое агентство ранее на этой неделе вновь выступило с предупреждением, что мировые запасы нефти могут достичь критически низкого уровня в летний период пикового спроса, если сокращение резервов будет продолжаться нынешними темпами.

"Запасы нефти обеспечили нефтяному рынку своего рода подушку безопасности", - отметили аналитики ING. "Однако, даже если мы увидим скорое возобновление судоходства через Ормузский пролив, восстановление поставок будет медленным и постепенным. Это говорит о том, что резервы, вероятно, продолжат уменьшаться и в третьем квартале, создавая повышательные риски для цен", - говорится в аналитической записке банка.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 июня 2026 года 19:01
Freedom Global понизил прогнозную цену акций ФосАгро до 7700 руб
Freedom Global понизил прогнозную цену акций ФосАгро до 7700 руб. на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. "Годовой отчет "ФосАгро" за 2025 год в первую очередь полезен не повторением финансовых показателей из...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 18:45
"Т-Инвестиции" начали анализ Газпрома с рекомендацией "держать" для его акций
"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение "Газпрома", сообщается в обзоре брокера. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать". "По нашим оценкам, компания потеряет европейский рынок после...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 18:29
"РСХБ Управление Активами" сохраняет умеренно позитивную оценку банковского сектора РФ
"РСХБ Управление Активами" сохраняет умеренно позитивную оценку банковского сектора РФ, говорится в материале аналитика Исы Алиева. "Российский банковский сектор подошел к лету в сильной форме, - отмечает эксперт. - За четыре месяца 2026 года банки заработали 1,6 трлн руб. чистой прибыли -...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 18:20
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Группы "Ренессанс страхование"
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Группы "Ренессанс страхование" с ожидаемой доходностью до 10% на горизонте трех месяцев, сообщается в обзоре брокера. Аналитики делают ставку на переоценку бумаг страховщика вверх после рекомендации совета директоров провести обратный выкуп...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 18:00
Акции Астры в текущий момент интересны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
кущие ценовые уровни акций "Группы Астра" являются привлекательной точкой входа для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Расширение программы мотивации и обновление целевых ориентиров можно рассматривать как сигнал уверенности менеджмента эмитента в...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 17:30
Потенциал для смягчения ДКП ЦБ РФ в июне значителен - Райффайзенбанк
кущая ситуация в целом оставляет значительный потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России на предстоящем в июне 2026 года заседании, считают эксперты Райффайзенбанка. Эксперты отмечают. что в структуре инфляции обращает на себя внимание рассинхронизация сезонной динамики...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 17:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Акрона
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Акрона" с прогнозной стоимостью на уровне 15351 рубля за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Совет директоров эмитента рекомендовал финальный дивиденд за 2025 год в размере 235...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 16:25
Прогноз среднего курса рубля в 2026г понижен до 81 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Прогноз среднего курса валютной пары доллар/рубль в текущем году понижен с 85 до 81 руб./$1, а в конце 2026 года ожидается на уровне 83 руб./$1, сообщается в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и старшего аналитика Александра Афонина. Рубль в мае...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 16:04
ИСПРАВЛЕНО: Решение Группы "Ренессанс страхование" об обратном выкупе акций позитивно для долгосрочных инвесторов - Альфа-банк
Решение СД Группы "Ренессанс страхование" об обратном выкупе акций на сумму до 5 млрд руб. позитивно для долгосрочных инвесторов, считают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Филипп Николаев. Совет директоров Группы "Ренессанс страхование" дал рекомендацию отказаться от выплаты финальных...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 15:51
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Ключевые риски для эмитента связаны с высокой зависимостью от...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 15:34
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне усилившей падение нефти
Москва. 4 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль дешевеет на фоне усилившей падение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,948 руб., что на 8,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
04 июня 2026 года 15:21
Тактика ЦБ РФ по смягчению ДКП останется осторожной - ПСБ
Тактика Банка России по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) останется осторожной, ускорение шага снижения ключевой ставки в июне 2026 года не ожидается, напротив, не исключено замедление, при этом базовым прогнозом пока остается ее снижение до 14% годовых, говорится в материале аналитика...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 14:51
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций Industrial Select Sector SPDR Fund
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $200,95 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Основным драйвером роста для промышленного сектора, по...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 14:18
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям РусАла
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям МКПАО "Русал" с целевой ценой 43,6 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 14% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Егора Вершинина. Для держателей акций на Гонконгской бирже (0486.HK) целевая цена составляет HKD 4,31 (+16%),...    читать дальше
.
04 июня 2026 года 13:48
Решение "Ренессанс страхования" не выплачивать дивиденды за 2025г позитивно для среднесрочных инвесторов - Альфа-банк
Решение СД Группы "Ренессанс страхование" не выплачивать дивиденды за 2025г позитивно для среднесрочных инвесторов, считают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Филипп Николаев. Совет директоров Группы "Ренессанс страхование" дал рекомендацию отказаться от выплаты финальных дивидендов по итогам...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.