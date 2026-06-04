Цены рублевых корпбондов в четверг не покажут яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Внимание участников рынка будет сосредоточено на 29-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), кроме того, они продолжат анализировать новости относительно продолжающихся конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня, церемония открытия форума состоится 4 июня. На пленарном заседании форума 5 июня выступит президент России Владимир Путин. Страной-гостем форума в 2026 году является Саудовская Аравия.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая. Годовая инфляция в РФ на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая. Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока доволен ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. "Все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, Иран "в теории близок к подписанию соглашения".

Иран готов в любой момент возобновить войну и нанести удар по Израилю, в свою очередь заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. Он отметил, что контакты Ирана с США не прерваны, но "прогресса в переговорах также не достигнуто".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, участники рынка оценивали геополитические новости и свежие данные статистики. Индекс Dow Jones упал на 1,21% и составил 50687,74 пункта. Значение S&P 500 уменьшилось на 0,74% до 7553,68 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,89% и завершил торги на уровне 26853,98 пункта. Отчет ADP Research, опубликованный в среду, показал максимальное с января 2025 г. повышение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в мае - на 122 тыс., в то время как эксперты в среднем ожидали роста на 117 тыс.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,6%, южнокорейский индекс KOSPI снижается на 1,3%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 понизился на 1,2%

Цены на нефть снижаются в четверг после роста накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:50 мск торгуются по $97,08 за баррель, на 0,71% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,64%, до $95,36 за баррель. Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня, однако все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,476 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,638 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июня уменьшился на 0,02% относительно предыдущего торгового дня, опустившись до отметки 121,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,01%, увеличившись до 1295,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (+0,41%), "Почта России-001Р-10" (+0,36%) и "Почта России-БО-002P-01" (+0,36%), а в лидерах падения - "Славнефть НГК-001Р-03" (-0,5%), "РЖД-001P-06R" (-0,3%), "ГТЛК-001Р-08" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" 4 июня начнет размещение облигаций серии 001P-26R со сроком обращения 3,5 года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня за час без премаркетинга по размеру надбавки к значению ключевой ставки Банка России. Технический андеррайтер размещения - "Сбербанк КИБ". По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1% годовых (100 б.п.).

ПАО "МТС" 4 июня начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001-04 объемом 30 млрд рублей. Размещение продлится до погашения выпуска. Предусмотрены квартальные переменные купоны, которые будут рассчитываться по следующей формуле: значение ключевой ставки Банка России на седьмой день, предшествующий дате расчета, плюс спред 0,5% годовых. ЦБ РФ зарегистрировал выпуск под номером 4-04-04715-А-001P.

ООО "Борец Капитал" увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001Р-07 более чем в два раза - с 2 млрд до 4,2 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 19,27% годовых. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 3 июня. Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Владелец торговой сети Williams et Oliver (ООО "Патриот групп") установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 24,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 26,83% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок состоялся 3 июня. Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

Росэксимбанк установил ставку 14-16-го купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 14,50% годовых. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в декабре 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 13,98% годовых, по выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение пройдет с 5 по 11 июня.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 39-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 14,05% годовых, сообщил эмитент.Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил ставки 13-19-го купонов 10-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 1,7 млрд руб. на уровне 13,5% годовых. Банк разместил выпуск в июне 2023 года по ставке квартального купона 10,75% годовых. По займу 17 июня предстоит оферта. Предусмотрена дополнительная ковенанта - отзыв или снижение рейтинга эмитента до уровня ниже А-(RU) от АКРА.

ЛК "Европлан" приняла решение 23 июня досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-08 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 16-го купонного периода. Десятилетний выпуск был размещен в июле 2018 года. Ставка текущего полугодового купона - 18% годовых. По выпуску на 26 июня была запланирована оферта на приобретение, которую компания заменила call-опционом.

ООО "Волгоградский завод весоизмерительной техники" (ВЗВТ) допустило технический дефолт при выплате 6-го купона облигаций серии БО-01, сообщил представитель владельцев облигаций - ООО "Волста". Как отмечает ПВО, причина неисполнения обязательств неизвестна в связи с отсутствием комментариев со стороны эмитента. Размер неисполненного обязательства, по данным ПВО, составляет 6,679 млн рублей, всего за 6-й купон компания должна была выплатить 7,479 млн рублей. Трехлетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в декабре 2024 года. Ставка фиксированных квартальных купонов составляет 30% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов, а также досрочное погашение бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

АО "Главснаб" допустило дефолт по выплате 5-го купона 4-летних биржевых облигаций серии БО-02. Размер неисполненных обязательств - 2,3 млн рублей. Причина - "отсутствие денежных средств, которое вызвано задержкой их поступления от контрагентов". Владельцы облигаций выпуска получили право права требовать от эмитента досрочного погашения бондов.