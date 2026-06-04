Рубль может перейти к консолидации у текущих уровней - ПСБ

Основные мировые валюты в ближайшие торговые сессии могут перейти к консолидации по отношению к рублю у достигнутых уровней на фоне оценки инвесторами объемов покупок валюты по бюджетному правилу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Рост объемов покупок частично нормализует баланс на рынке, однако, на взгляд эксперта, их может оказаться недостаточно для формирования полноценного тренда на ослабление рубля.

При этом данный фактор в краткосрочной перспективе сдержит спекулятивный спрос на валюты, а также будет способствовать фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям в юане и долларе, отмечает он.

"Все это сдержит дальнейший рост основных мировых валют. Так, юань и доллар в ближайшие сессии могут продолжить движение в диапазонах 10,5-11 руб. за юань и 71-75 руб./$1 с тяготением к их верхним половинам", - пишет Зварич в обзоре.

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