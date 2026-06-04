Инвесторам не стоит покупать акции ЮГК - "Цифра брокер"

Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в сложившихся условиях, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Котировки бумаг эмитента оказались под сильным давлением после изменения законодательства, которое освобождает государство от обязанности выставлять оферту миноритариям при ускоренной продаже активов, отмечают эксперты.

Это создает прецедент, повышающий риски для частных инвесторов в компаниях, проходящих через процедуру приватизации или передачи госимущества.

"По нашим оценкам, фундаментальная стоимость бизнеса остается высокой благодаря ценам на золото, но регуляторный дисконт в ближайшее время будет ограничивать восстановление цены акций, - пишут аналитики инвесткомпании. - Мы рекомендуем проявлять осторожность и воздержаться от покупок акций ЮГК в текущей ситуации".

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