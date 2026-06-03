Рынок акций в день открытия ПМЭФ просел к 2600п по индексу МосБиржи, лидировали в откате бумаги ЮГК

Москва. 3 июня. Российский рынок акций в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, проходит 3-6 июня) снизился из-за фиксации прибыли игроками на фоне снижения котировок металлов и обострения геополитической напряженности вокруг Украины, сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (августовский фьючерс на нефть Brent поднялся к $98 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи опустился до 2601,35 пункта (-0,7%, максимум сессии - 2628,33 пункта), индекс РТС - до 1117,32 пункта (-1,8%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-4,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (-3,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июня, составил 73,3436 руб. (+78,39 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,8% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,4%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,4%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+2,3%), "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%).

Массовая атака беспилотников на Петербург зафиксирована утром в среду в день начала ПМЭФ, сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Беглов. "Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах" были атакованы украинскими БПЛА, заявил он. По словам Беглова, были повреждены несколько объектов, пострадали люди, но погибших нет. К вечеру Беглов сообщил, что оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие после утренней атаки на Петербург, последствия этой атаки устранены. "Техногенные последствия утренней атаки БПЛА на инфраструктуру города ликвидированы. Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь", - добавил Беглов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду на слушаниях в Палате представителей Конгресса, что шансы добиться урегулирования украинского кризиса на данный момент не очень высокие, так как стороны не выражают готовность к уступкам. По мнению Рубио, "стороны не хотят идти на уступки, особенно Россия".

В то же время госсекретарь США отметил, что Вашингтон не видит альтернатив дипломатическому разрешению кризиса и готов и дальше участвовать в попытках урегулирования. Рубио подчеркнул, что США не следует воспринимать как "нейтрального посредника". Он напомнил, что нынешняя американская администрация продает оружие для Украины и продолжает санкционное давление на РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябко заявил "Интерфаксу", что Москва открыта к диалогу с США по урегулированию на Украине, однако отмечает некоторую отстраненность Вашингтона от обсуждения этой темы. "Возможность продолжения переговоров с США по урегулированию на Украине зависит от той политической линии, которую администрация Трампа сегодня для себя избрала", - сказал Рябков.

"Можно давать разные толкования этому обстоятельству, одно из них - это занятость американских переговорщиков Ближним Востоком. Но есть и другие объяснения этому явлению", - добавил Рябков.

Также Рябков сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что новый раунд консультаций по устранению взаимных раздражителей в отношениях России и США состоится, однако говорить о сроках пока рано. "Но раунд мы проведем в любом случае. Пока рано говорить о сроках", - сказал замглавы МИД РФ.

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

После возобновления операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня, Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций - эквивалент 5,8 млрд рублей.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, объем операций Минфина по покупке юаней и золота в июне в целом незначителен относительно экспорта, составляя всего 3%. Соответственно, масштаб девальвации рубля может быть небольшим. Процесс переговоров между США и Ираном снова затормозился, что спровоцировало очередное повышение цен на нефть. В фокусе внимания инвесторов теперь события на ПМЭФ, а также данные Росстата по недельной инфляции.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи в среду увеличил волатильность, но по итогам основной сессии смог удержаться выше 2600 пунктов. Рост цен на нефть и ослабление рубля поддерживали покупательский настрой, в то же время повышение градуса напряженности с Украиной и новые резонансные инциденты с БПЛА вызвали осторожность инвесторов.

На внешнем треке также много неопределенностей. Иран и США обменялись военными ударами, что говорит о явных затруднениях в переговорном процессе. Цена нефти на этом фоне снова подбиралась к $100 за баррель Brent, индекс доллара подскочил на четверть процента, котировки драгоценных и большинства цветных металлов погрузились в минус. Тем не менее мировые фондовые рынки, похоже, не верят в новый виток эскалации. Отчасти ситуацию уравновешивает возвращение активного интереса к ИИ-сектору, отчасти - сильные макроданные: в США по числу вакансий, в Китае - по деловой активности в сфере услуг (соответствующий индекс PMI вышел на максимум за три месяца).

В четверг в США выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, на российском рынке "ММЦБ" и "Росгосстрах" (MOEX: RGSS) проведут ГОСА, где будут обсуждаться вопросы утверждения дивидендов; также инвесторы будут следить за заявлениями участников ПМЭФ-2026.

Рынок также будет отыгрывать свежие данные Росстата по инфляции. Рыночные драйверы в виде ослабления рубля и удорожания нефти неустойчивы, а ситуация в геополитике покрыта туманом неопределенности. Ожидается, что борьба за планку 2600 пунктов по индексу МосБиржи и удержание над ней на этой неделе продолжится, считает Смирнов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, в среду рынок акций РФ провел торги в умеренном минусе, несмотря на открывшийся ПМЭФ и рост цен на нефть. Возможно, что рынок корректировался после роста днем ранее, "медвежьи" настроения были усилены некоторыми корпоративными и регуляторными новостями.

Прогресса в переговорах между США и Ираном нет, как нет и самих переговоров, стороны просто обмениваются взаимными ударами по военным объектам. Цена Brent на фоне продолжающейся блокировки Ормузского пролива на вечерних торгах поднялась к $98 за баррель. Тем временем президент США Трамп заявил о том, что сделает все возможное, чтобы разблокировать Ормузский пролив к осени, и это заявление, видимо, вызвало панику среди ожидавших разблокировки пролива и окончания конфликта уже в ближайшее время. ОЭСР снизила прогноз по росту мировой экономики в 2026 году с 2,9% до 2,8%. Прогноз по цене Brent на текущей неделе составляет $94-99 за баррель, считает аналитик.

Выросли акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+8,3%) после сообщения эмитента о том, что в Москве в мобильном приложении московского метрополитена появилась информация о местонахождении в городе электросамокатов под брендом Whoosh. Это улучшит доступность электросамокатов пользователям городского пассажирского транспорта и одновременно сократит негатив от новостей о запретах электросамокатов в нескольких городах Московской области, отметила Мильчакова.

Акции ЮГК упали, скорее всего, из-за сообщения о внесённых поправках в президентский указ № 693 от 30 сентября 2025 года, согласно которым государство как мажоритарный акционер, если продает принадлежащие ему пакеты акций в рамках предусмотренной указом ускоренной процедуры, не обязано выставлять оферту миноритарным акционерам на выкуп у них акций, что предусмотрено законом об акционерных обществах. Эти поправки могут напрямую повлиять на ход приватизации "проблемных" публичных компаний, контроль над которыми принадлежит государству, так как миноритарные акционеры могут расценить такую ситуацию как нарушение своих прав. На фоне открывшегося ПМЭФ новость оказалась неблагоприятным сюрпризом не только для отдельных эмитентов, но и для всего фондового рынка, считает аналитик Freedom Global.

В четверг индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2600-2700 пунктов, заключила Мильчакова.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, среди позитивных факторов можно выделить ослабление рубля. В начале месяца у экспортеров обычно снижается потребность в рублях. Решение Минфина по объемам покупки валюты в июне до 9,9 млрд рублей в день не оказало существенного влияния на рынок акций РФ.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,5% и обновил максимум, австралийский ASX подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,5-1,3%) и США (индексы к 19:00 МСК просели на 0,3-0,8% во главе с Dow).

В Гонконге инвесторы фиксировали прибыль после двух сессий роста на волне оптимизма в отношении инвестиций в искусственный интеллект.

ВВП Австралии в I квартале 2026 года увеличился на минимальные за год 0,3% относительно предыдущих трех месяцев и вырос на 2,5% в годовом выражении, по данным Австралийского бюро статистики. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,5% и 2,7% соответственно. ВВП страны растет восемнадцатый квартал подряд. Подъем в четвертом квартале 2025 года был пересмотрен до 0,9% с 0,8%.

Государственные расходы в январе-марте сократились на 0,2%, показав худшую динамику с третьего квартала 2022 года. Потребительские расходы увеличились на 0,5%. На экономический рост негативно повлияли перебои в горной добыче и экспорте из-за циклонов.

На нефтяном рынке вечером в среду цены выросли, трейдеры продолжают оценивать новости о ситуации на Ближнем Востоке. Отсутствие ясности относительно возможного продления нынешнего режима прекращения огня и перспектив восстановления поставок через Ормузский пролив усиливает опасения, что миру придется и дальше использовать накопленные запасы нефти, пока экспорт из стран Персидского залива не будет восстановлен.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в среду составила $97,95 за баррель (+2% и +1,1% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $95,9 за баррель (+2,3% и +1,7% накануне).

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $99 за баррель, WTI - до $97 за баррель.

Сигналы об эскалации на Ближнем Востоке подорвали надежды на скорое урегулирование американо-иранского конфликта и восстановление поставок через Ормузский пролив.

Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Ирана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Тегеран обвиняет Бахрейн и Кувейт в предоставлении американцам территории для ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post выразил надежду на скорое разрешение конфликта с Ираном, но не исключил и варианта с затягиванием этого процесса, при котором американская блокада в районе Ормузского пролива может продлиться еще несколько месяцев.

Нефтяной рынок постепенно адаптируется к потрясению, вызванному конфликтом, однако продолжение блокировки Ормузского пролива усиливает опасения относительно того, что мировых запасов нефти может оказаться недостаточно для компенсации поставок из региона, отмечает The Wall Street Journal.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 3,364 млн баррелей, дистиллятов - на 1,502 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, резервов бензина - на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 583 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились акции ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-12,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-3,4%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,8%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,4%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (-2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%).

Выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+10%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+9,9% и +13,2% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (+8,3%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+5,8%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5,2%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,6%).

Совет директоров "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+2,6%, до 142,2 рубля), ведущего производителя игристых вин в РФ, рекомендовал дивиденды за 2025 год в 5,24 рубля на акцию, сообщила компания. Дивиденды за 2024 год составили 5,01 рубля на акцию. Общая сумма выплат - 545 млн 534 тыс. 476,17 рубля.

Совет директоров "Акрона" (MOEX: AKRN) (+0,7%, до 17908 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 235 руб. на акцию из нераспределенной прибыли 2021 года, сообщила компания. Дивиденды по итогам 2025 года рекомендовано не выплачивать.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,54 млрд рублей (из них 5,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,47 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 2,87 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Рк аш

MOEX$#&: ABRD, AFKS, AFLT, AKRN, ALRS, CBOM, CHMF, ETLN, FESH, GAZP, GMKN, KRKN, LBMZ, LENT, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MRKS, MTSS, NLMK, NVTK, OKEY, PHOR, PIKK, PLZL, POSI, RGSS, ROLO, ROSN, RUAL, RUSI, SBER, SGZH, SNGS, STSB, SVET, T, UGLD, VKCO, VTBR, WUSH, X5, YDEX

SPB$#&: HEAD