"Финам" повысил рейтинг акций Sanhua до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"С момента публикации нашей идеи на продажу от 22 мая 2026 года котировки снизились на 16%, - отмечает эксперт. - С конца апреля цена увеличивалась почти на 30% на фоне ожиданий инвесторов относительно прибыли, связанной с сегментом компонентов для гуманоидных роботов. Однако основной бизнес компании остается под давлением, а в индустрии гуманоидных роботов сохраняется неопределенность и остается риск задержки поставок. В текущих условиях компания выглядит справедливо оцененной".

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls - ведущий китайский производитель компонентов для холодильного, климатического и автомобильного оборудования.

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