"БКС МИ" повысил целевую цену акций American Airlines Group с $9 до $12

"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций American Airlines Group и повышает их целевую цену с $9 до $12 за бумагу, говорится в комментарии аналитика Сергея Потапова.

"American Airlines по-прежнему сталкивается со структурными и рыночными вызовами, которые ограничивают краткосрочный потенциал ее акций, - отмечает эксперт. - Одной из ключевых проблем остается высокая долговая нагрузка по меркам "Большой тройки". Операционная рентабельность также ниже среднеотраслевых значений, что вместе с высокими затратами и относительно слабыми темпами восстановления доходов ограничивает способность генерировать устойчивый свободный денежный поток".

По мнению Потапова, оценка акций завышена, а инвестиционный потенциал ухудшился на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

American Airlines (NASD: AAL) - крупнейшая авиакомпания в мире по количеству пассажиров и предоставляемым услугам.

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