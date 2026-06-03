Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне снижения темпов роста цен на нефть

Москва. 3 июня. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль дешевеет на фоне небольшого снижения темпов роста цен на нефть. Внимание участников рынка сосредоточено также на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. На пленарном заседании форума 5 июня выступит президент России Владимир Путин.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8925 руб., что на 10,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 56 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,91 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 67 копеек, до 86,19 руб./EUR1.

Участники рынка анализируют отчет Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Сразу после публикации документа рубль демонстрировал заметный рост, так как рынок закладывал ожидания более существенного увеличения объема покупок валюты в июне, чем они окажутся по факту.

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

После возобновления операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня, Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций - эквивалент 5,8 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне на сумму 220,2 млрд рублей, в мае дополнительные нефтегазовые доходы составили 174,8 млрд рублей.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 5 июня по 6 июля 2026 года увеличит покупку валюты до 5,28 млрд рублей в день (с 8 мая по 4 июня объем покупок составляет 1,18 млрд рублей в день).

До мая текущего года Минфин в последний раз проводил покупку валюты и золота в июне 2025 года, когда общий объем операций составил 28,3 млрд рублей, ежедневных - 1,5 млрд рублей.

Объявленная Минфином величина покупок валюты в июне не столь существенна для динамики курса рубля, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Объем покупок оказался немного ниже прогнозов, что связано как с отрицательной корректировкой фактических доходов Минфина за май (-12 млрд руб.), так и с вероятно высокими демпферными выплатами нефтяникам, - отмечает Коныгин. - Напомним, ЦБ РФ в 1П26 осуществляет продажу валюты в размере 4,62 млрд руб. в день в рамках зеркалирования операций Минфина с ФНБ за 2П25. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 5 июня по 6 июля увеличит покупку валюты до 5,28 млрд руб. в день (сейчас 1,18 млрд руб. в день)".

Объявленная величина покупок, на взгляд эксперта, не столь значительна, чтобы заметно сдвинуть курс рубля. Он оценивает влияние на курс отечественной валюты в 1-2 руб., что во многом уже было отыграно рынком в преддверии объявления покупок.

Рубль может оставаться относительно крепким в ближайшие месяцы, полагает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"Любимая тема спекулянтов валютой - регулярные покупки валюты Минфином и влияние на курс рубля - вновь разрешилась не совсем так, как хотелось, ведь были даже прогнозы роста курса до 76-78 руб./$1 уже к пятнице, - пишет эксперт. - Пятница еще не наступила, но, полагаем, этих уровней мы не увидим. Сами по себе операции Минфина рублю (обычно и сейчас) не угрожали и не угрожают".

Ближневосточный конфликт улучшил положение не только нефтегазовых компаний, а риски финансовых санкций и высокие ставки в рублях вынуждают экспортеров продавать весь излишек валюты. Экономика продолжает тормозить, спрос на импорт и отток капитала остаются низкими. Все это, по оценкам Полевого, в ближайшие месяцы может удерживать рубль относительно крепким.

"Тренды в рубле по-прежнему определяются растущим экспортом и низким спросом на валюту со стороны импорта, компаний и населения в условиях высоких номинальных и, что более важно, реальных ставок, тормозящей экономики, санкций и "защитных" мер правительства во внешней торговле/импортозамещения, - указывает аналитик. - Устойчивое ослабление рубля станет возможным, если баланс этих потоков значимо изменится. В обозримом времени предпосылок для этого не видим, поэтому в ближайшие месяцы рубль может оставаться относительно крепким: не исключаем, что сначала мы увидим 70 руб./$1, и лишь с конца лета-осени возможно умеренное движение до 75-80 руб./$1 к концу года".

Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах в среду, но отошли от внутридневных максимумов.

Трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке. Отсутствие ясности относительно возможного продления нынешнего режима прекращения огня и перспектив восстановления поставок через Ормузский пролив усиливает опасения, что миру придется и дальше использовать накопленные запасы нефти, пока экспорт из стран Персидского залива не будет восстановлен.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $97,97 за баррель, что на 2,05% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,05%, до $95,68 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до отметки в $98,99 за баррель, WTI - до $97 за баррель.

Позднее в среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 6,75 млн баррелей.