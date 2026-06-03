Freedom Global подтверждаем рейтинг "покупать" для акций Ленты

Freedom Global подтверждаем рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента с прогнозной стоимостью на уровне 2400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Эмитент объявил о приобретении компании ООО "РФБ-Ритейл", которая владеет сетью гипермаркетов "О''КЕЙ", в рамках сделки без денежной составляющей, включающей консолидацию долга.

В рамках приобретения "Лента" получит 75 гипермаркетов сети и четыре распределительных центра (магазины расположены в шести федеральных округах России).

Для группы это является сигналом к продолжению стратегии роста через покупки, а не через дивиденды, указывает эксперт инвесткомпании.

"Для акций "Ленты" новость позитивна. Компания усиливает формат гипермаркетов, получает готовые площади в сильных регионах и может улучшить экономику "О''КЕЙ" за счет закупок, оптимизации логистики, IT и операционного управления. Прошлые покупки у "Ленты" были успешными, она умеет интегрировать активы и повышать их маржинальность", - пишет Чернов в обзоре.

"Мы подтверждаем рейтинг "покупать" для акций "Ленты" с целевой ценой 2400 руб. После покупки данных активов важно дождаться публикации финансовой отчетности, которая отразит рост долга, - указывает аналитик Freedom Global. - Кроме того, необходимо еще оценить будущие расходы на интеграцию, но при нормальном исполнении сделка повысит выручку всей группы, масштаб и усилит переговорную позицию с поставщиками".

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