Рубль продолжит консолидацию в диапазоне 71-75 руб./$1 - "Цифра брокер"

Курс валютной пары доллар/рубль пока продолжит консолидацию в диапазоне 71-75 руб./$1, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Минфин будет ежедневно совершать покупки на 9,9 млрд руб. в рамках бюджетного правила в период с 5 июня по 6 июля по сравнению с 5,8 млрд руб. с 8 мая по 4 июня.

С учетом самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 млрд руб. в день, отмечает эксперт, нетто-операции составят 5,3 млрд руб. в день против 1,2 млрд руб. в день месяцем ранее.

"Рост объема нетто-покупок валюты частично будет компенсировать высокие экспортные потоки, хотя данный объем операций скорее ограничит укрепление рубля, чем поспособствует его ослаблению. На этом фоне мы ожидаем, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 71-75 руб./$1", - пишет Пырьева в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.