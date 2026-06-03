"Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $229,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 2,1%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"NVIDIA продолжает демонстрировать высокие темпы роста финансовых показателей, что обусловлено сохраняющимся бумом вокруг ИИ, - пишет аналитик. - Также компания анонсирует новые продукты, что должно позволить ей сохранить доминирующее положение на глобальном рынке ИИ, который, как ожидается, будет расти двухзначными темпами в предстоящие годы. Между тем акции NVIDIA за последние 12 месяцев подскочили в цене на 66%, заметно опередив индекс NASDAQ, и потенциал их дальнейшего укрепления, на наш взгляд, уже выглядит ограниченным. Поэтому мы сдержанно оцениваем их среднесрочные перспективы в данный момент".

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

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