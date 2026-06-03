Объявленная Минфином величина покупок валюты в июне не столь существенна для динамики курса рубля - инвестбанк "Синара"

Объявленная Минфином величина покупок валюты в июне не столь существенна для динамики курса рубля, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Министерство финансов объявило, что с 5 июня по 6 июля купит валюты и золота в рамках бюджетного правила на сумму 208,2 млрд руб. (против 110,3 млрд руб. в мае), при этом ежедневные покупки вырастут до 9,9 млрд руб. С учетом собственных корректировок Банка России (зеркалирование операций с ФНБ) регулятор купит 5,3 млрд руб. в день (1,2 млрд руб. в мае).

"Объем покупок оказался немного ниже прогнозов, что связано как с отрицательной корректировкой фактических доходов Минфина за май (-12 млрд руб.), так и с вероятно высокими демпферными выплатами нефтяникам, - отмечает Коныгин. - Напомним, ЦБ РФ в 1П26 осуществляет продажу валюты в размере 4,62 млрд руб. в день в рамках зеркалирования операций Минфина с ФНБ за 2П25. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 5 июня по 6 июля увеличит покупку валюты до 5,28 млрд руб. в день (сейчас 1,18 млрд руб. в день)".

Объявленная величина, на взгляд эксперта, покупок не столь значительна, чтобы заметно сдвинуть курс рубля. Он оценивает влияние на курс отечественной валюты в 1-2 руб., что во многом уже было отыграно рынком в преддверии объявления покупок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.