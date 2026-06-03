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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" понизил рейтинг акций CIBR с "покупать" до "держать"
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03 июня 2026 года 11:57
"Финам" понизил рейтинг акций CIBR с "покупать" до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $88,06, что предполагает потенциал снижения на 4,19%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Сегмент кибербезопасности сейчас остается одним из самых устойчивых направлений в IT, - отмечает эксперт. - Компании не могут резко сокращать такие расходы даже при замедлении экономики, потому что кибератаки, утечки данных, защита облаков и требования регуляторов становятся базовой частью корпоративной инфраструктуры. Многие бумаги сектора IT торгуются вблизи исторических максимумов, а ожидания по AI, облакам и защите данных уже во многом заложены в котировки. С момента нашей последней рекомендации паи фонда выросли на 30%". First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) - биржевой фонд с экспозицией на компании из сферы кибербезопасности. В состав фонда входят разработчики ПО для кибербезопасности и провайдеры сетевого оборудования и инфраструктуры. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-CIBR-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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