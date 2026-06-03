"Финам" понизил рейтинг акций CIBR с "покупать" до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $88,06, что предполагает потенциал снижения на 4,19%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Сегмент кибербезопасности сейчас остается одним из самых устойчивых направлений в IT, - отмечает эксперт. - Компании не могут резко сокращать такие расходы даже при замедлении экономики, потому что кибератаки, утечки данных, защита облаков и требования регуляторов становятся базовой частью корпоративной инфраструктуры. Многие бумаги сектора IT торгуются вблизи исторических максимумов, а ожидания по AI, облакам и защите данных уже во многом заложены в котировки. С момента нашей последней рекомендации паи фонда выросли на 30%".

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) - биржевой фонд с экспозицией на компании из сферы кибербезопасности. В состав фонда входят разработчики ПО для кибербезопасности и провайдеры сетевого оборудования и инфраструктуры.

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