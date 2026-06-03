"Цифра брокер" сохраняет "позитивную" оценку акций Т-Технологий

"Цифра брокер" сохраняет "позитивную" оценку перспектив котировок акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент закрыл сделку по покупке 100% группы компаний "Авто.ру" за 35 млрд руб.

Предполагается, что "Авто.ру" продолжит работать как отдельный сервис, но будет интегрирован с другими элементами "Т-Технологий".

"Это стратегически важный шаг для расширения экосистемы в сегменте автокредитования и сервисов для автовладельцев. По оценкам менеджмента, синергия активов может принести более 45 млрд руб. дополнительного операционного дохода в ближайшие три года. Мы полагаем, что рынок еще не полностью оценил масштаб будущих доходов от этой интеграции, - пишут эксперты. - Покупка лидера рынка объявлений позволит группе существенно снизить стоимость привлечения клиентов. Мы сохраняем "позитивный" взгляд на бумагу и считаем ее одной из лучших историй в финансовом секторе".

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