Высоки риски возврата цены нефти Brent ниже $95/барр. в ближайшей перспективе - банк "Санкт-Петербург"

Высоки риски возврата цены нефти Brent ниже $95 за баррель в ближайшей перспективе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Во вторник цены на нефть продолжили расти. Застопорившийся переговорный процесс и новости о новых ракетных ударах привели к дальнейшему росту геополитической премии, - отмечают эксперты. - В среду фьючерсы Brent торгуются у $97,7/барр. Впрочем, инвесторы могут вновь излишне позитивно отреагировать на новые деэскалационные заявления, и риски возврата цен ниже $95/барр. видятся значимыми".

Рубль во вторник вновь стремительно слабел. На взгляд аналитиков, рынок продолжил готовиться к повышению объемов покупок валюты по бюджетному правилу - чистые открытые "лонг" позиции физлиц в долларовых фьючерсах выросли до нового исторического максимума.

"В среду курс CNY/RUB находится у 10,82 руб./юань. В целом игроки уже заложили в цены перспективы значимого увеличения покупок Минфином, и сегодняшний анонс (в 12:00 МСК) может привести к коррекции курса вниз, если объем приобретения валюты не окажется особенно высоким", - прогнозируют в банке.

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