Рубль утром опускается в паре с юанем вопреки дорожающей нефти

Москва. 3 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль опускается вопреки дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,807 руб. (+1,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,58 коп. выше уровня действующего официального курса.

Внимание участников рынка сосредоточено на 29-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится с 3 по 6 июня. Церемония открытия форума состоится 4 июня. На пленарном заседании форума 5 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Участники рынка также находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня.

Вероятно продолжение движения курсов валютных пар юань/рубль и доллар/рубль в диапазонах 10,5-11 руб. за юань и 71-75 руб./$1 соответственно с тяготением к их верхним половинам, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Основным фактором для рынка станет объявление объемов покупки валюты по бюджетному правилу, отмечает эксперт. "По нашим оценкам, они могут составить 10-15% от ежедневных объемов торгов юанем на бирже. В преддверии публикации спекулятивный спрос продолжит поддерживать курсы валют, однако после нее по рынку может пройти волна фиксации прибыли, что позволит рублю отыграть часть потерь", - пишет он в обзоре.

Среднесрочно рост объемов покупок валюты по бюджетному правилу создаст канал оттока валютной ликвидности, что будет способствовать формированию тренда на постепенное плавное ослабление рубля, указывает Зварич.

"Во второй половине года данная тенденция будет поддержана активизацией спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста экономической активности и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Эти факторы к концу 2026 года могут привести к подъему юаня в район 12-12,5 руб. за юань, доллара - в диапазон 80-85 руб./$1", - полагает аналитик ПСБ.

Нефть дорожает третий день подряд на фоне растущих сомнений экспертов в возможности скорого заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения, которое позволило бы остановить военный конфликт на Ближнем Востоке и возобновить судоходство через Ормузский пролив.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $97,96 за баррель, что на 2,05% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,21%, до $95,82 за баррель.

Иранские СМИ сообщили накануне, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном. Ранее американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном в высоком темпе продолжаются.

В среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 6,75 млн баррелей.