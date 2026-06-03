Диапазоны торгов в 10,5-11 руб./юань и 71-75 руб./$1 пока остаются актуальными - ПСБ

Вероятно продолжение движения курсов валютных пар юань/рубль и доллар/рубль в диапазонах 10,5-11 руб. за юань и 71-75 руб./$1 соответственно с тяготением к их верхним половинам, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Основным фактором для рынка станет объявление объемов покупки валюты по бюджетному правилу, отмечает эксперт. "По нашим оценкам они могут составить 10-15% от ежедневных объемов торгов юанем на бирже. В преддверии публикации спекулятивный спрос продолжит поддерживать курсы валют, однако после нее по рынку может пройти волна фиксации прибыли, что позволит рублю отыграть часть потерь", - пишет он в обзоре.

Среднесрочно рост объемов покупок валюты по бюджетному правилу создаст канал оттока валютной ликвидности, что будет способствовать формированию тренда на постепенное плавное ослабление рубля, указывает Зварич.

"Во второй половине года данная тенденция будет поддержана активизацией спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста экономической активности и дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Эти факторы к концу 2026 года могут привести к подъему юаня в район 12-12,5 руб. за юань, доллара - в диапазон 80 -85 руб./$1", - полагает аналитик ПСБ.

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