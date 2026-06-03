Уолл-стрит завершила торги вторника в плюсе. Фондовые индексы Азии в основном растут в среду, японский Nikkei 225 обновил рекорд. Нефть продолжает дорожать в среду утром, Brent торгуется выше $97 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов вторника.

Инвесторы продолжали следить за противоречивыми сообщениями относительно хода урегулирования ближневосточного конфликта, а также оценивали статданные и новости компаний.

Иранские СМИ сообщили, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном. Ранее появилась информация, что Иран принял решение приостановить все коммуникации с США в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане.

Тем временем президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном продолжаются, назвав "ложными и ошибочными" новостные сообщения об обратном.

Цены на нефть остаются на повышенном уровне из-за напряженности на Ближнем Востоке, усиливая опасения относительно сохранения высокого проинфляционного давления в США и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила во вторник, что обеспокоена инфляцией больше, чем ситуацией на рынке труда, который демонстрирует устойчивость.

"Если последние тенденции в экономической статистике продолжатся, то в скором времени может возникнуть необходимость действовать в ответ на растущий риск устойчивого сохранения повышенной инфляции", - сказала она на мероприятии в Кливленде.

Как показали опубликованные во вторник данные, количество открытых вакансий в США в апреле увеличилось на 731 тыс. относительно предыдущего месяца и составило максимальные с ноября 2024 года 7,62 млн. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что число вакансий составит 6,88 млн.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг Hewlett Packard Enterprise (+19,5%), представивший сильную отчетность за второй квартал 2026 фингода и улучшивший годовой прогноз.

Самый сильный подъем в составе Dow Jones показали Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+5,5%), Caterpillar (SPB: CAT) (+5,2%) и Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2,9%).

Котировки акций поставщика специализированных чипов и сетевых решений Marvell Technology подскочили на 32,5% после того, как CEO Nvidia Corp. (SPB: NVDA) Дженсен Хуан заявил, что Marvell станет следующей компанией, капитализация которой достигнет $1 трлн. Бумаги самой Nvidia подешевели на 0,7%.

Акции чипмейкера Microchip Technology (SPB: MCHP) выросли в цене на 5,9% благодаря его позитивному прогнозу относительно доходов от ЦОД в 2026 году.

Капитализация ритейлера нижнего белья Victoria''s Secret & Co. увеличилась на 47,4% на сильных квартальных результатах и годовом прогнозе.

Рыночная стоимость владельца сети ювелирных магазинов Signet Jewelers повысилась на 3,8%. Его скорректированная прибыль в первом квартале 2027 финансового года превзошла ожидания аналитиков.

Наибольшие потери в S&P 500 понесли Trade Desk (-9,1%), Intuit (-8,9%) и Cboe Global Markets (-8,4%), в индексе Dow Jones - Nike Inc. (SPB: NKE) (-4,8%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-4,2%) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-4,2%).

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели на 3,9% после того, как материнская компания Google объявила, что планирует привлечь $80 млрд от размещения акций в рамках плана по финансированию инвестиций в вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Оператор сети дисконтных магазинов Dollar General сократил капитализацию на 3,3%, несмотря на то, что его чистая прибыль в первом финансовом квартале оказалась лучше оценок экспертов.

Стоимость акций оператора криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN) уменьшилась на 4,7%, владеющей крупнейшими в мире резервами биткойнов Strategy Inc. - на 9,2% на фоне падения цены биткойна.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 0,45% - до 51307,79 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,13% - до 7609,78 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,03% и закрылся на отметке 27093,9 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду вслед за подъемом Уолл-стрит.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%.

В Гонконге инвесторы фиксируют прибыль после двух сессий роста на волне оптимизма в отношении инвестиций в искусственный интеллект.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Meituan (SPB: 3690), дешевеющие на 5,6%.

Рыночная стоимость Wuxi Biologics уменьшается на 5,4%, CSPC Pharmaceutical - на 4,8%, Li Ning - на 4,7%, Kuaishou Technology - на 4,5%.

Капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) повышается на 3,2%, Techtronic Industries - на 2%, CITIC - на 1,8%, Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) и CMOC Group - на 1,1%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,9%. В ходе сессии индикатор обновил исторический максимум.

Существеннее всех в его составе прибавляют в цене бумаги SCREEN Holdings (+17,9%).

Рыночная стоимость Tokyo Electron растет на 13,5%, Renesas Electronics - на 10,7%, Fujikura - на 10,6%, Panasonic Holdings - на 9,6%.

SHIFT Inc. сокращает капитализацию на 11,2%, LY Corp.- на 4,5%, IHI Corp. - на 4,1%, NEC Corp. и Toho Co. Ltd. - на 3,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,2%.

Цена акций LG Electronics растет на 3,2%, Samsung Electronics - на 3,3%.

Котировки бумаг SK Hynix снижаются на 0,1%, Posco - на 3,4%, Korean Air Lines - на 1,9%, Hyundai Motor - на 2,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1%.

Экономика Австралии в первом квартале 2026 года увеличилась на минимальные за год 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило в среду Австралийское бюро статистики.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,5%. Подъем в четвертом квартале 2025 года был пересмотрен до 0,9% с 0,8%.

Капиталовложения бизнеса в январе-марте подскочили на 6%, в том числе инвестиции в машины и оборудование взлетели на максимальные за 30 лет 16,3% на фоне расширения дата-центров в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Впрочем, влияние на ВВП ограничил тот факт, что основная часть этого оборудования была импортной.

Капитализация BHP увеличивается на 2,6%, Rio Tinto - на 2,1%.

Нефть дорожает третий день подряд на фоне растущих сомнений экспертов в возможности скорого заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения, которое позволило бы остановить военный конфликт на Ближнем Востоке и возобновить судоходство через Ормузский пролив.

Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Тегерана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным CENTCOM, перед этим Иран запустил две баллистические ракеты по Кувейту и еще три по Бахрейну, все они не достигли своих целей.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $97,05 за баррель, что на $1,05 (1,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,02 (1,07%), до $96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,05 (1,12%), до $94,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,6 (1,74%), до $93,76 за баррель.

Иранские СМИ сообщили накануне, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном. Ранее американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном в высоком темпе продолжаются.

"Разногласия между США и Ираном показывают, что до заключения какого-либо соглашения, которое привело бы к нормализации поставок нефти, еще довольно далеко, - отмечает аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Риск дальнейшего роста цен сохраняется, особенно по мере приближения третьего квартала - периода, который традиционно характеризуется более высоким спросом на энергоресурсы".

В среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 6,75 млн баррелей.