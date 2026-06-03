Цены рублевых корпбондов в среду не покажут яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Внимание участников рынка будет сосредоточено на 29-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), кроме того, они продолжат анализировать новости относительно продолжающихся конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ПМЭФ-2026 состоится с 3 по 6 июня, главная тема форума в текущем году звучит как "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Церемония открытия форума состоится 4 июня. На пленарном заседании форума 5 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин. Страной-гостем форума в 2026 году станет Саудовская Аравия.

Участники ПМЭФ-2026 в ходе форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.

Президент США Дональд Трамп добивается от Ирана закрепления на бумаге уступок по ядерной программе, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники. По данным журналистов, иранская сторона ранее давала лишь устные заверения, что Тегеран согласится на определенные условия по своей ядерной программе, однако президент США решил, что "подобные обязательства недостаточно сильны".

Ранее во вторник на слушаниях в сенате американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Иран выражает готовность обсуждать уступки по своей ядерной программе. В то же время он подчеркнул, что сам факт ведения переговоров - "это не гарантия того, что в итоге у нас будет устраивающее США соглашение".

Тем временем Израиль и Ливан достигли прогресса в ходе четвертого раунда переговоров о прекращении конфликта, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Томми Пигот. "Продолжается прогресс по вопросам политики и безопасности, поскольку мы преодолеваем неудачи последних 20 лет и продвигаемся к всеобъемлющему соглашению, направленному на восстановление суверенитета Ливана и обеспечение безопасности Израиля", - заявил Пигот по итогам переговоров в Вашингтоне. Переговоры продолжатся в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов вторника. Инвесторы продолжали следить за противоречивыми сообщениями относительно хода урегулирования ближневосточного конфликта, а также оценивали статданные и новости компаний. Dow Jones поднялся на 0,45% - до 51307,79 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 0,13% - до 7609,78 пункта. Индекс Nasdaq прибавил 0,03% и закрылся на отметке 27093,9 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду вслед за подъемом Уолл-стрит. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,9%. В ходе сессии индикатор обновил исторический максимум. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1%.

Нефть дорожает третий день подряд на фоне растущих сомнений экспертов в возможности скорого заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения, которое позволило бы остановить военный конфликт на Ближнем Востоке и возобновить судоходство через Ормузский пролив. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:40 мск составляет $97,41 за баррель, что на 1,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,54%, до $95,18 за баррель. В среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 6,75 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась существенно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 42,256 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 18,987 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июня уменьшился на 0,02% относительно предыдущего торгового дня, опустившись до отметки 121,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,02%, увеличившись до 1295,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-БО-002P-01" (+0,41%), "РЖД-001Р-21R" (+0,38%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,32%), а в лидерах падения - "РЖД-001P-06R" (-0,7%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,39%), "Почта России-БО-002P-03" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) 2 июня начал размещение трехлетних облигаций серии 001P-SBER56, объем которых по итогам маркетинга составил 120 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск облигаций индикативного объема проходил с 26 мая по 1 июня. Ставка фиксированного ежемесячного купона установлена на уровне 13,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,25% годовых.

АО "Трансмашхолдинг" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии ПБО-08 объемом 20 млрд рублей на уровне 170 б.п. Сбор заявок на флоатер прошел 2 июня. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд Arlift) установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 500 млн рублей на уровне 23,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года в размере 25,90% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок состоялся 2 июня с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ)) установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 200 млн рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 22,72% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест №6).

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) 15 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать книгу заявок на два выпуска облигаций - 3-летний выпуск серии 001Р-03 и 2-летний серии 001Р-04 - общим объемом не менее 3 млрд рублей. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. По выпуску 001Р-03 - фиксированные, ориентир ставки - не выше 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,1% годовых. По выпуску 001Р-04 предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 350 б.п. Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - только квалифицированным.

IEK Group (бренд АО "ИЭК Холдинг", занимается производством электротехнических решений) 16 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001P-05 со сроком обращения 2,5 года объемом 2 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 17,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 18,39% годовых. Техразмещение запланировано на 19 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторами при условии прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) установило ставку 19-20-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 14% годовых. Десятилетний выпуск номинальным объемом 10 млрд рублей был размещен в июне 2017 года, его объем с учетом досрочных погашений составляет 9,9 млрд рублей. Ставка текущего полугодового купона - 10,4% годовых. По займу 15 июня предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение пройдет с 3 по 9 июня.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 17-28-го купонов облигаций серии 001P-28 на уровне 13,25% годовых. Трехлетний выпуск на 20 млрд рублей был размещен в феврале 2025 года по ставке ежемесячного купона 21,75% годовых до оферты с исполнением 15 июня 2026 года. Сбор заявок на приобретение пройдет с 3 по 9 июня.

ООО "Микро капитал Руссия" 30 ноября приобретет по оферте до 1 млн облигаций 16-й серии по цене 100% от номинала, или 100% эмиссии. Период предъявления бумаг к оферте - с 28 октября по 2 ноября. Размещение 4-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей продлится с 1 июня 2026 года до 1 июня 2027 года. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 19% годовых.

ООО "С-принт" во исполнение решения общего собрания владельцев облигаций от 29 мая 2026 года заключило с ПВО ООО "Волста" соглашение о новации в отношении выпусков дефолтных облигаций серий БО-01 и БО-02. Соглашение содержит условия о прекращении обязательств по выплате 5-17-го купонов облигаций БО-01, 4-15-го купонов бондов БО-02, а также любых обязательств по досрочному погашению указанных выпусков по требованию владельцев, основания для предъявления которых имеют место на дату заключения соглашения о новации (2 июня). Компания осенью 2025 года допустила дефолты по всем выпускам облигаций, бывшим в обращении.