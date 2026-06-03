Цена акций Роснефти сохраняет потенциал роста - "Цифра брокер"

Котировки акций ПАО "Роснефть" в целом сохраняют потенциал роста на фоне высоких цен на нефть, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент отчитался за I квартал 2026 года лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты.

Высокие цены на нефть еще не успели оказать влияние на доходы компании, поэтому выручка уменьшилась на 9%, до 2 трлн руб., отмечают они.

Определенным позитивом выступает рост EBITDA и рентабельности благодаря снижению операционных расходов.

"Мы считаем, что акции компании сохраняют потенциал роста цены на фоне высоких котировок нефти, однако инвесторам стоит учитывать риски операционных ограничений со стороны транспортной инфраструктуры и атак на НПЗ, о которых упомянул менеджмент", - пишут аналитики инвесткомпании.

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