Рубль днем дешевеет в паре с юанем в ожидании данных Минфина РФ по объему покупок валюты в июне в рамках бюджетного правила

Москва. 2 июня. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,787 руб., что на 14,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 90 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,05 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 93 копейки, до 85,33 руб./EUR1.

"С началом лета курсы валют двинулись вверх, баланс условий качнулся не в пользу рубля. Часть валютного предложения ушла с рынка с завершением майского налогового периода. В то же время инвесторы могут закладывать значительное (по нашим оценкам, в 2-2,5 раза) увеличение объема покупок Минфином валюты в рамках бюджетного правила. О параметрах операций на июнь министерство объявит уже завтра. Кроме того, отмечаем откат в ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI отступил к уровням начала весны, в район 118,5 пункта. Поддержка нацвалюты через рублевый долг, таким образом, ослабла. Здесь прежде всего сказался рост геополитической напряженности, в особенности по украинскому треку. В ближайшие дни волатильность курса рубля может возрасти, допускаем выход доллара в область 73-74 руб., юаня - к 10,8-10,9 руб. Сдерживающие девальвацию рубля факторы - это все еще высокие процентные ставки в экономике, которые охлаждают спрос потребителей и активность импортеров; сохранение притока повышенной экспортной выручки от реализации энергоносителей и ненефтегазового экспорта по весенним ценам, контроль за движением капитала", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Курс валютной пары юань/рубль может остаться в диапазоне 10,55-10,7 руб. на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль активно слабел в понедельник. Судя по объему открытых позиций в валютных фьючерсах, спекулянты готовились к увеличению покупок валюты по бюджетному правилу. В целом пока курс пары юань/рубль может остаться у 10,55-10,7 руб. за юань в ожидании анонса объемов операций с валютой на июнь (среда)", - отмечают эксперты в комментарии.

Также они считают, что с учетом последних заявлений американского президента котировкам нефти марки Brent пока может быть сложно вернуться выше $95 за баррель без нового витка эскалации в ближневосточном конфликте.

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение днем во вторник, трейдеры продолжают следить за динамикой событий на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дешевеют на 1,4%, до $93,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,44%, до $90,87 за баррель.

Стоимость контрактов на Brent и WTI подскочила на 4,2% и 5,5% соответственно в понедельник после сообщений иранских СМИ о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США. Такое решение было принято в связи с тем, что Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Агентство Tasnim сообщило, что Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются в высоком темпе. Он также подтвердил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня.

Банк России во вторник, 2 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,3 трлн рублей (при лимите 4,3 трлн рублей и спросе 5,766 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 26 мая, ЦБ разместил 4,32 трлн рублей (при лимите 4,32 трлн рублей и спросе 5,631 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке.