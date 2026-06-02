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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" подтверждает рейтинг "префов" Транснефти на уровне "покупать"
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02 июня 2026 года 14:35
"Финам" подтверждает рейтинг "префов" Транснефти на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг привилегированных акций "Транснефти" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1628 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за I квартал показал небольшое снижение прибыли и EBITDA преимущественно из-за роста расходов и снижения процентных доходов, - пишет эксперт. - В то же время бизнес "Транснефти" сохраняет понятные перспективы долгосрочного роста бизнеса за счет регулярной индексации тарифов, а также выделяется в секторе высокой дивидендной доходностью. Кроме того, сильной стороной компании является значительная чистая денежная позиция, позволяющая платить дивиденды даже в условиях действия повышенной ставки налога на прибыль". На этом фоне аналитик сохраняет умеренно положительный взгляд на акции "Транснефти", хотя и отмечает, что оставшийся потенциал их роста уже не так велик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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