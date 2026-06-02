Freedom Global подтверждает рейтинг "держать" для акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Отчет эмитента за 1К26 выглядит нейтрально, констатирует эксперт. Сильного роста нет, но бизнес остается устойчивым и предсказуемым.

Чистая прибыль снизилась на 8,6%, до 77 млрд руб., что связано не операционными, а с финансовыми результатами и высокой налоговой нагрузкой, отмечает Чернов.

По мультипликаторам "Транснефть" остается одной из самых дешевых защитных бумаг на рынке, указывает аналитик инвесткомпании. Расчетный P/E LTM составляет примерно 4,7х, EV/EBITDA - около 1,3х, P/BV - около 0,3х.

Чистый долг компании отрицательный, что означает чистую денежную позицию. Это важная поддержка для дивидендов и оценки стоимости ее акций, говорится в материале Чернова.

Главные драйверы роста - высокая дивидендная доходность, тарифная индексация, сильный баланс, возможное увеличение транзита нефти в Китай через Казахстан и статус инфраструктурной монополии. Если выплаты за 2025 год будут около прошлогодних 198 руб. на акцию, дивидендная доходность к текущим ценам будет близка к 14%, отмечает аналитик Freedom Global.

"По акциям "Транснефти" подтверждаем рейтинг "держать" с таргетом 1600 руб. на ближайшие двенадцать месяцев. Бумага уже не выглядит глубоко недооцененной после восстановления котировок, но остается интересной как защитная дивидендная история, - пишет Чернов в обзоре. - Для новых покупок лучше ждать просадки ближе к 1350-1370 руб."

Среди основных рисков для вложений в актив эксперт инвесткомпании отмечает высокую налоговую нагрузку, обширную программу капрасходов, санкции и возможное снижение объемов транспортировки.

