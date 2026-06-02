Цены рублевых корпбондов во вторник не покажут яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка продолжают анализировать новости относительно конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки с Ираном - процесс непростой, но Вашингтон получит то, что ему нужно. По его словам, он рассчитывает добиться соглашения с Ираном по части спорных вопросов на следующей неделе. "В течение следующей недели", - сказал он в интервью ABC News, отвечая на вопрос о том, когда возможно достижение соглашения о продлении режима прекращения огня и об открытии Ормузского пролива. "Все идет хорошо", - добавил Трамп, говоря о переговорах с Ираном.

Трамп также позвонил ливанскому послу в США Наде Маавад и сообщил, что добился согласия Израиля на прекращение огня в Ливане, сообщил журналист Axios Барак Равид. "Согласно предложенной договоренности, израильские удары по южным пригородам Бейрута должны прекратиться в обмен на то, что "Хезболла" воздержится от атак против Израиля. Впоследствии рамки прекращения огня должны быть расширены на всю территорию Ливана", - написал Равид в понедельник в соцсети Х.

Ранее иранские государственные СМИ сообщили, что переговоры между Ираном и США были приостановлены в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане. В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что переговоры между США и Ираном возобновились.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в небольшом плюсе, обновив рекордные максимумы. Очередная волна оптимизма в отношении перспектив ИИ-сектора, вызванная новыми разработками Nvidia, поддержала рынок акций, несмотря на признаки эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Dow Jones вырос на 0,09% - до 51078,88 пункта, значение S&P 500 увеличилось на 0,26% - до 7599,96 пункта. Индекс Nasdaq поднялся на 0,4%, составив 27086,81 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой тенденции. Индексы материкового Китая и Гонконга растут, остальные в минусе. Значение японского Nikkei 225 к 8:38 мск уменьшилось на 0,6%, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после роста индекса до исторического максимума днем ранее. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск повысился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:33 мск уменьшилось на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:40 мск дешевеют на 0,99%, до $94,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене к этому времени на 1,1%, до $91,15 за баррель. В понедельник цена Brent выросла на 4,2%, WTI - на 5,5% на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня, однако осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,443 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,117 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июня уменьшился на 0,03% относительно предыдущего торгового дня, опустившись до отметки 121,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,07%, поднявшись до 1295,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,4%), "СистемаАФК-001Р-07" (+0,34%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,27%), а в лидерах падения - "Самолет ГК-БО-П11" (-0,64%), "Почта России-БО-002P-03" (-0,38%), "Почта России-001Р-10" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВУШ" (входит в ПАО "ВУШ холдинг" (MOEX: WUSH)) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,67% займа на 666 млн 653 тыс. рублей. Размещение эмиссии проходило с 28 апреля. Ставка ежемесячных фиксированных купонов установлена на уровне 22% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. Оферт и амортизации выпуск не предусматривает.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-08 номинальным объемом 1,5 млрд рублей, реализовав 80,1% займа на 1 млрд 201 млн 521 тыс. рублей. Размещение эмиссии продолжалось с 8 мая. Ставка фиксированного ежемесячного купона установлена на уровне 22% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 24-го, 28-го, 32-го и 36-го купонов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 4 июня начнет размещение дополнительного выпуска №4 дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд рублей по цене 55,5% от номинала. 29 апреля банк завершил размещение дополнительного выпуска №1 облигаций данной серии. Из номинального объема допвыпуска в 10 млрд рублей было размещено 48,59% эмиссии на 4,8 млрд рублей. 15 мая ГПБ завершил размещение дополнительного выпуска №2, реализовав 54,06% эмиссии на 2,7 млрд рублей. 1 июня банк завершил размещение дополнительного выпуска №3, реализовав 71,52% займа на 3,6 млрд рублей. Цена доразмещения во всех трех случаях составила 55% от номинальной стоимости.

ООО "Легенда" по итогам букбилдинга увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 002P-07 до 1,25 млрд рублей. Сбор заявок прошел 1 июня. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Финальный ориентир ставки установлен на уровне 19% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 20,75% годовых. Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ)) 2 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 200 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 21% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 22,72% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест № 6).

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) 9 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на 4-летние облигации планируемым объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 26% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 29,34% годовых. Техразмещение запланировано на 11 июня, оно будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE). Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

Московская биржа зарегистрировала дебютные пятилетние облигации коллекторской организации "Филберт" серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00280-L, он будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Ранее компания на долговой рынок не выходила, кредитных рейтингов у нее нет.

Компания "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (ДФФ), выступающая эмитентом облигаций аэропорта "Домодедово", выкупит по оферте основную часть выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01 объемом 15 млрд руб. Оферта держателям облигаций на их выкуп по номиналу была выставлена в середине мая, заявки принимались с 26 мая по 1 июня. Согласно сообщению ДФФ на ленте раскрытия, объем приобретения установлен в количестве 14,27 млн ценных бумаг (около 95% выпуска). Выкупаться бумаги будут 2 июня.