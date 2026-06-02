Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне снижающейся нефти

Москва. 2 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,678 руб. (+3,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,18 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль может продолжить ослабление к основным мировым валютам на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Тенденция к ослаблению рубля, проявившаяся в последний торговый день мая, усилилась в понедельник, 1 июня, несмотря на восстановление цен на нефть, констатирует эксперт. Прохождение пика налоговых выплат и рост спекулятивного спроса на валюты в преддверии объявления объемов покупок по бюджетному правилу подтолкнули основные мировые валюты вверх.

Их восстановление может продолжиться во вторник, прогнозирует Зварич. Способствовать этому, по его мнению, будет сохранение повышенного спекулятивного спроса перед публикацией ежедневных объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила в июне, которые, по оценкам, вырастут до 10-15% от объемов торгов юанем на бирже.

"В такой ситуации юань закрепится в диапазоне 10,5-11 руб. и предпримет попытку выхода в его середину. Доллар под воздействием данного фактора может попытаться подняться в район 73 руб./$1, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Отметим, что рост объемов покупок валюты по бюджетному правилу приведет к постоянному существенному оттоку валютной ликвидности с рынка, нормализуя баланс, который в последнее время был смещен в пользу предложения иностранной валюты".

Зампред Банка России Филипп Габуния прокомментировал обсуждение более существенного, чем предусмотрено сейчас, снижения цены отсечения в бюджетном правиле с 2027 года. По его словам, в целом базовая цена - это вопрос стабильности бюджетной системы к колебаниям цен на нефть.

"Чем больше запас прочности, тем проще будет работать бюджету в случае каких-то волатильностей", - сказал он в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Банк России придерживается позиции, что к вопросу определения цены отсечения в бюджетном правиле нужно подходить консервативно.

По словам Габунии, Банк России будет продолжать диалог с правительством и будет ориентироваться на то решение, которое будет принято.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что цена отсечения может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель. Таким образом, цена отсечения будет соответствовать новому прогнозу Минэкономразвития по цене на нефть Urals на 2027-2029 годы. Действующая в текущем году цена отсечения в $59 за баррель также соответствует прогнозу Минэкономразвития на 2026 год.

При этом Минфин не планировал пополнение ФНБ в 2027 году за счет доходов 2026 года, что вытекает и из совпадения цены отсечения и прогнозной цены, а в 2028 году ожидал его пополнения на 342,1 млрд рублей - в размере нефтегазовых допдоходов предыдущего года (цена отсечения на этот год предусмотрена в $58 за баррель, а предыдущий прогноз Минэкономразвития на этот год был равен $61 за баррель). Новая конструкция - $50 и как цена отсечения, и как цена в макропрогнозе - поменяет эти планы.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск дешевеют на 0,67%, до $94,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене к этому времени на 0,76%, до $91,43 за баррель.

Цена Brent в понедельник выросла на 4,2%, WTI - на 5,5%.

Поддержку ценам на нефть накануне оказали сообщения иранских СМИ о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США. Такое решение было принято после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Агентство Tasnim сообщило, что Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе.

Однако затем президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются в высоком темпе. Кроме того, он сообщил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня.