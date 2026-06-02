Позитив может сформировать сильный отскок на рынке акций РФ - "Алор Брокер"

Российский рынок акций среднесрочно выглядит сильно перепроданным, любой позитив может сформировать сильный отскок, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Фондовый рынок подрос на 0,5% по итогам понедельника. Никаких особо мощных драйверов для покупок не появилось, но сразу несколько факторов способствовали улучшению настроений, пусть пока и слабому, отмечает эксперт.

"Прежде всего, как мы и ожидали, отскочила нефть. В близость мирного соглашения по Ирану уже мало кто верит, запасы нефти и топлива в мире стремительно сокращаются, потенциал роста у нефти есть. Если вдруг не произойдет прорыва в ближневосточной геополитике, то нефть быстро вернется в район $100 за баррель, а потом, возможно после непродолжительной паузы, пойдет выше", - пишет Зацепин в обзоре.

По его мнению, на ожиданиях дальнейшего роста котировок нефти стоит обратить спекулятивное внимание на "Роснефть". "Во-первых, ее акции всегда хорошо коррелируют с динамикой нефти. Во-вторых, компания раскрыла очень сильный отчет за первый квартал 2026 года. Так, чистая прибыль увеличилась на 72,7%. Бумага выросла всего на полпроцента вечером понедельника, то есть на уровне рынка. Мы считаем, что это неоправданно мало", - указывает аналитик инвесткомпании.

Наконец, обращает внимание Зацепин, близится ПМЭФ-2026, на котором могут прозвучать важные корпоративные новости.

"В целом российский рынок акций среднесрочно выглядит сильно перепроданным, любой позитив может сформировать сильный отскок", - говорится в материале эксперта "Алор Брокера".

