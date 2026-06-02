Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2540-2610п - ПСБ

Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2540-2610 пунктов в течение торговой сессии вторника, говорится в комментарии управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"Индекс Мосбиржи, сильно перепроданный, начал июнь с попытки отскочить (+0,5%), как мы ожидали, при поддержке цен на нефть, а объемы торгов поднялись до уровня средних за три месяца (59 млрд руб.). Тем не менее неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации в экономике и геополитике сохраняется, и пока говорить о развороте нисходящего тренда рано, - пишет аналитик. - Во вторник ждем, что индекс останется в диапазоне 2540-2610 пунктов. Устойчивость отскока рынка пока под вопросом, и мы отдаем предпочтение бумагам с хорошими предстоящими дивидендами: Сбербанк, "Транснефть", "МТС", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

Крылова также отмечает, что в фокусе внимания находится отчет "Роснефти" за 1К26 по МСФО, опередивший консенсус по чистой прибыли.

