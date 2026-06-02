Рубль может продолжить ослабление на торгах во вторник - ПСБ
02 июня 2026 года 09:34
Рубль может продолжить ослабление на торгах во вторник - ПСБ
Рубль может продолжить ослабление к основным мировым валютам на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Тенденция к ослаблению рубля, начатая в последний торговый день мая, усилилась в понедельник, 1 июня, несмотря на восстановление цен на нефть, констатирует эксперт. Прохождение пика налоговых выплат и рост спекулятивного спроса на валюты в преддверии объявления объемов покупок по бюджетному правилу подтолкнули основные мировые валюты вверх. Их восстановление может продолжиться во вторник, прогнозирует Зварич. Способствовать этому, по его мнению, будет сохранение повышенного спекулятивного спроса на валюты перед публикацией ежедневных объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила в июне, которые, по оценкам, вырастут до 10-15% от объемов торгов юанем на бирже. "В такой ситуации юань закрепится в диапазоне 10,5-11 руб. и предпримет попытку выхода в его середину. Доллар под воздействием данного фактора может попытаться подняться в район 73 руб./$1, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Отметим, что рост объемов покупок валюты по бюджетному правилу приведет к постоянному существенному оттоку валютной ликвидности с рынка, нормализуя баланс, который в последнее время был смещен в пользу предложения иностранной валюты". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
02 июня 2026 года 13:40
ции ПАО "Транснефть" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают финансовые результаты эмитента за первый квартал 2026 года. Динамика чистой прибыли совпала с рыночными ожиданиями. Аналитики... читать дальше
.02 июня 2026 года 13:15
Инвестиционный банк "Синара" по-прежнему позитивно оценивает акции "Московской биржи", говорится в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал данные об объемах торгов за май. Хотя в силу сезонности показатели мая обычно ниже, чем в другие месяцы, вышедшие данные выглядят... читать дальше
.02 июня 2026 года 12:52
Дивидендная доходность акций ПАО "Транснефть" по итогам 2025 года может составить 14%, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Финансовые результаты эмитента за первый квартал текущего года аналитик оценивает нейтрально: выручка стабильна; давление на EBITDA оказал рост... читать дальше
.02 июня 2026 года 12:31
Оценка акций ПАО "Аэрофлот" остается нейтральной, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года по-прежнему составляет 55 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Global Владимира Чернова. Эмитент отчитался за первый квартал текущего года ростом выручки на 5,7%, до 201,1 млрд... читать дальше
.02 июня 2026 года 12:07
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за первый квартал 2026... читать дальше
.02 июня 2026 года 11:46
Freedom Global подтверждает рейтинг "держать" для акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Отчет эмитента за 1К26 выглядит нейтрально, констатирует эксперт. Сильного роста нет, но бизнес... читать дальше
.02 июня 2026 года 11:12
Курс валютной пары юань/рубль может остаться около уровней 10,55-10,70 руб. за юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль активно слабел в понедельник. Судя по объему открытых позиций в валютных фьючерсах, спекулянты готовились к увеличению покупок валюты по... читать дальше
.02 июня 2026 года 10:44
Прогнозная стоимость акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1793 рубля за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО. Прибыль вышла на уровне консенсуса "Интерфакса", констатируют эксперты. "Расчетный дивиденд за квартал - около... читать дальше
.02 июня 2026 года 10:30
Москва. 2 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.02 июня 2026 года 10:24
дексу Мосбиржи нужны катализаторы для роста, одним из них может стать ослабление рубля, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Технически российский рынок акций сильно перепродан, отмечает эксперт. Падение последних недель, возможно, было связано с... читать дальше
.02 июня 2026 года 10:06
Российский рынок акций среднесрочно выглядит сильно перепроданным, любой позитив может сформировать сильный отскок, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. Фондовый рынок подрос на 0,5% по итогам понедельника. Никаких особо мощных драйверов... читать дальше
.02 июня 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2540-2610 пунктов в течение торговой сессии вторника, говорится в комментарии управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой. "Индекс Мосбиржи, сильно перепроданный, начал июнь с попытки отскочить (+0,5%), как мы... читать дальше
.02 июня 2026 года 09:38
Москва. 2 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка продолжают анализировать новости относительно конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.02 июня 2026 года 09:16
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 2540-2610 пунктов в ближайшие дни, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Российский фондовый рынок завершил первые торги июня вблизи уровней закрытия предыдущей недели на фоне крайне противоречивого внешнего... читать дальше
.01 июня 2026 года 19:53
Москва. 1 июня. Рынок акций РФ на первых июньских торгах консолидировался на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и роста нефти (августовский фьючерс на нефть Brent поднялся до $97 за баррель) из-за прекращения мирных переговоров США и Ирана, при этом покупателей сдерживала геополитическая напряженность вокруг Украины. Индекс МосБиржи стабилизировался на уровне 2570 пунктов. читать дальше
