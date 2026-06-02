Рубль может продолжить ослабление на торгах во вторник - ПСБ

Рубль может продолжить ослабление к основным мировым валютам на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Тенденция к ослаблению рубля, начатая в последний торговый день мая, усилилась в понедельник, 1 июня, несмотря на восстановление цен на нефть, констатирует эксперт.

Прохождение пика налоговых выплат и рост спекулятивного спроса на валюты в преддверии объявления объемов покупок по бюджетному правилу подтолкнули основные мировые валюты вверх.

Их восстановление может продолжиться во вторник, прогнозирует Зварич.

Способствовать этому, по его мнению, будет сохранение повышенного спекулятивного спроса на валюты перед публикацией ежедневных объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила в июне, которые, по оценкам, вырастут до 10-15% от объемов торгов юанем на бирже.

"В такой ситуации юань закрепится в диапазоне 10,5-11 руб. и предпримет попытку выхода в его середину. Доллар под воздействием данного фактора может попытаться подняться в район 73 руб./$1, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Отметим, что рост объемов покупок валюты по бюджетному правилу приведет к постоянному существенному оттоку валютной ликвидности с рынка, нормализуя баланс, который в последнее время был смещен в пользу предложения иностранной валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.