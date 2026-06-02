Индекс Мосбиржи пока будет консолидироваться в диапазоне 2540-2610п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 2540-2610 пунктов в ближайшие дни, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский фондовый рынок завершил первые торги июня вблизи уровней закрытия предыдущей недели на фоне крайне противоречивого внешнего фона, констатируют эксперты.

Главным драйвером стал резкий рост нефтяных котировок, однако это не помогло индексам показать единую динамику. Индекс Мосбиржи подрос на 0,17%, до отметки 2570,04 пункта, в то время как индекс РТС просел на 0,57%, до 1131,49 пункта из-за заметного ослабления национальной валюты.

Основное внимание, отмечают аналитики в обзоре, по-прежнему приковано к обстановке на Ближнем Востоке. Срыв мирных переговоров между США и Ираном, а также угрозы Тегерана полностью заблокировать Ормузский пролив спровоцировали спрос на энергоносители. Для российского рынка это фактор двойного действия, обращают внимание в инвесткомпании: с одной стороны, дорогая нефть поддерживает доходы бюджета и экспортеров, с другой стороны - эскалация любого геополитического конфликта традиционно снижает "аппетит" к риску.

Дополнительным фактором неопределенности выступает отчет Банка России по финансовой стабильности, в котором регулятор отметил рост долговой нагрузки в корпоративном секторе, что в условиях высоких ставок заставляет инвесторов более избирательно подходить к выбору бумаг, указывают в "Цифра брокере".

"В ближайшие дни мы ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2540-2610 пунктов", - прогнозируют эксперты инвесткомпании.

Инвесторам на текущей неделе стоит следить за новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отмечают они в материале.

