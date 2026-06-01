Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Коммунальщики против новых правил о доступе провайдеров
Минстрой и Минцифры просят доработать новую редакцию правил взаимодействия операторов связи с управляющими компаниями (УК) в многоквартирных домах. С такой просьбой на имя глав Минцифры Максута Шадаева и Минстроя Ирека Файзуллина обратилась...
 
МСП просит не снижать порог доходов для плательщиков НДС
Общероссийская организация малого и среднего бизнеса "Опора России" попросила приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС и проанализировать последствия уже принятых мер. Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал...
 
Российские мобильные приложения имеют уязвимости
Эксперты по кибербезопасности обнаружили 48,8 тыс. уязвимостей в популярных мобильных приложениях российских разработчиков за 2025 год, что на 63% больше показателя годом ранее, свидетельствуют данные исследования безопасности мобильных приложений...
 
01 июня 2026 года 19:33

Рубль в понедельник заметно опустился в паре с юанем в ожидании свежих данных Минфина РФ по объему покупок валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 1 июня. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль упал, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,64 руб., что на 15,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара со 2 июня на 53,08 копейки, до 71,5532 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,61 рубля, до 86,2499 руб./EUR1.

"Текущая неделя насыщена потенциальными драйверами, способными значительно повысить волатильность рубля. В среду Минфин объявит параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на июнь: ожидается, что объем покупок иностранной валюты может увеличиться почти вдвое. Это окажет умеренное давление на рубль, однако потенциальных объемов, вероятно, будет недостаточно для полного абсорбирования притока экспортной выручки на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть. Это ограничивает возможность существенной девальвации рубля в краткосрочной перспективе. Более значительные изменения могут проявиться в июле, после прекращения поддержки рубля со стороны продаж валюты ЦБ в рамках использования и размещения средств ФНБ. Дополнительным важным фактором станет размещение юаневых облигаций Минфина, запланированное также на среду", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Зампред Банка России Филипп Габуния прокомментировал обсуждение более существенного, чем предусмотрено сейчас, снижения цены отсечения в бюджетном правиле с 2027 года. По его словам, в целом базовая цена - это вопрос стабильности бюджетной системы к колебаниям цен на нефть.

"Чем больше запас прочности, тем проще будет работать бюджету в случае каких-то волатильностей", - сказал он в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Банк России придерживается позиции, что к вопросу определения цены отсечения в бюджетном правиле нужно подходить консервативно.

По словам Габунии, Банк России будет продолжать диалог с правительством и будет ориентироваться на то решение, которое будет принято.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что цена отсечения может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель. Таким образом, цена отсечения будет соответствовать новому прогнозу Минэкономразвития по цене на нефть Urals нефть на 2027-2029 годы - $50 за баррель. Действующая в текущем году цена отсечения $59 за баррель также соответствует прогнозу Минэкономразвития на 2026 год.

При этом Минфин не планировал пополнение ФНБ в 2027 году за счет доходов 2026 года, что вытекает и из совпадения цены отсечения и прогнозной цены, а в 2028 году ожидал его пополнения на 342,1 млрд рублей - в размере нефтегазовых допдоходов предыдущего года (цена отсечения на этот год предусмотрена $58 за баррель, а предыдущий прогноз Минэкономразвития на этот год был равен $61 за баррель). Новая конструкция - $50 и как цена отсечения, и как цена в макропрогнозе - поменяет эти планы.

Подъем цен на нефть усилился в понедельник вечером на сообщениях, что Иран вышел из переговоров с США.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дорожают на 6,2%, до $96,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 7,2%, до $93,64 за баррель.

Иран в понедельник объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану, сообщило иранское агентство Tasnim.

В сообщении также отмечается, что "Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 1 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу осталась на прежнем уровне - 14,22% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник понизились на 1 базисный пункт - до 14,26%, 14,87% и 15,73% годовых соответственно.


02 июня 2026 года 13:40
Акции Транснефти остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Транснефть" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают финансовые результаты эмитента за первый квартал 2026 года. Динамика чистой прибыли совпала с рыночными ожиданиями. Аналитики...    читать дальше
02 июня 2026 года 13:15
Инвестбанк "Синара" по-прежнему позитивно оценивает акции Мосбиржи
Инвестиционный банк "Синара" по-прежнему позитивно оценивает акции "Московской биржи", говорится в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал данные об объемах торгов за май. Хотя в силу сезонности показатели мая обычно ниже, чем в другие месяцы, вышедшие данные выглядят...    читать дальше
02 июня 2026 года 12:52
Дивдоходность акций Транснефти за 2025г может составить 14% - ПСБ
Дивидендная доходность акций ПАО "Транснефть" по итогам 2025 года может составить 14%, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Финансовые результаты эмитента за первый квартал текущего года аналитик оценивает нейтрально: выручка стабильна; давление на EBITDA оказал рост...    читать дальше
02 июня 2026 года 12:31
Оценка акций Аэрофлота остается нейтральной - Freedom Global
Оценка акций ПАО "Аэрофлот" остается нейтральной, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года по-прежнему составляет 55 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Global Владимира Чернова. Эмитент отчитался за первый квартал текущего года ростом выручки на 5,7%, до 201,1 млрд...    читать дальше
02 июня 2026 года 12:07
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 8742 рублей за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за первый квартал 2026...    читать дальше
02 июня 2026 года 11:46
Freedom Global подтверждает рейтинг "держать" для акций Транснефти
Freedom Global подтверждает рейтинг "держать" для акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Отчет эмитента за 1К26 выглядит нейтрально, констатирует эксперт. Сильного роста нет, но бизнес...    читать дальше
02 июня 2026 года 11:12
Курс рубля может остаться около 10,55-10,70 руб./юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль может остаться около уровней 10,55-10,70 руб. за юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль активно слабел в понедельник. Судя по объему открытых позиций в валютных фьючерсах, спекулянты готовились к увеличению покупок валюты по...    читать дальше
02 июня 2026 года 10:44
Прогнозная цена акций Транснефти - 1793 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1793 рубля за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО. Прибыль вышла на уровне консенсуса "Интерфакса", констатируют эксперты. "Расчетный дивиденд за квартал - около...    читать дальше
02 июня 2026 года 10:30
Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне снижающейся нефти
Москва. 2 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
02 июня 2026 года 10:24
Индексу Мосбиржи нужны катализаторы для роста - "БКС МИ"
дексу Мосбиржи нужны катализаторы для роста, одним из них может стать ослабление рубля, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Технически российский рынок акций сильно перепродан, отмечает эксперт. Падение последних недель, возможно, было связано с...    читать дальше
02 июня 2026 года 10:06
Позитив может сформировать сильный отскок на рынке акций РФ - "Алор Брокер"
Российский рынок акций среднесрочно выглядит сильно перепроданным, любой позитив может сформировать сильный отскок, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. Фондовый рынок подрос на 0,5% по итогам понедельника. Никаких особо мощных драйверов...    читать дальше
02 июня 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2540-2610п - ПСБ
Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2540-2610 пунктов в течение торговой сессии вторника, говорится в комментарии управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой. "Индекс Мосбиржи, сильно перепроданный, начал июнь с попытки отскочить (+0,5%), как мы...    читать дальше
02 июня 2026 года 09:38
Цены рублевых корпбондов во вторник не покажут яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 2 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка продолжают анализировать новости относительно конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
02 июня 2026 года 09:34
Рубль может продолжить ослабление на торгах во вторник - ПСБ
Рубль может продолжить ослабление к основным мировым валютам на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Тенденция к ослаблению рубля, начатая в последний торговый день мая, усилилась в понедельник, 1 июня, несмотря на...    читать дальше
02 июня 2026 года 09:16
Индекс Мосбиржи пока будет консолидироваться в диапазоне 2540-2610п - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 2540-2610 пунктов в ближайшие дни, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Российский фондовый рынок завершил первые торги июня вблизи уровней закрытия предыдущей недели на фоне крайне противоречивого внешнего...    читать дальше
