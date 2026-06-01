"Финам" подтверждает рейтинг акций Газпром нефти на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти" и целевую цену на уровне 495,7 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 1,6%, говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет "Газпром нефти" за I квартал показал неплохую динамику EBITDA и скорректированной прибыли за счет улучшения конъюнктуры в марте, - пишет эксперт. - В то же время генерация свободного денежного потока остается слабой, в том числе из-за повышенного уровня капитальных затрат, что приводит к росту долговой нагрузки. В таких условиях нефтянику будет сложно поддерживать аномально высокую норму выплат дивидендов, наблюдавшуюся в последние годы, а при снижении пэйаута форвардная дивидендная доходность может быть скромной".

Также сдерживающим фактором для акций "Газпром нефти", на взгляд аналитика, остается крайне сильный рубль, ограничивающий выигрыш компании от роста цен на нефть.

