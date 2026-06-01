Котировки акций НоваБев останутся под давлением на краткосрочном горизонте - Совкомбанк

Котировки акций "НоваБев Групп" останутся под давлением на краткосрочном горизонте, говорится в материале аналитика Совкомбанка Олеси Варламовой.

Однако, несмотря на сохраняющееся давление на котировки акций компании на краткосрочном горизонте, стратегически эксперт придерживается позитивного взгляда на инвестиции в акции "Новабев Групп" за счет сильных лидерских позиций на рынке, продуманной стратегии роста и возможного IPO ВинЛаб, что приведет к росту акционерной стоимости Компании.

"Ожидаем, что темпы роста выручки в 2026 году будут на уровне ~14%, в первую очередь, за счет результатов розничной сети "ВинЛаб", - прогнозирует Варламова. - Сама компания прогнозирует двузначные темпы роста выручки и ожидает, что темпы роста выручки "ВинЛаб" составят +20-30% г/г, EBITDA +40-60% г/г. При этом расширение сети в 2026 году замедлится".

Аналитик считает, что усилится фактор сезонности: 1П26 продемонстрирует традиционно более слабые результаты в сравнении с 2П26. На восприятие полугодовых результатов также повлияет высокая база сравнения 1П25 и низкая база 2П25 (из-за кибератаки в июле 2025 года).

"Кроме того, в 2026 году компания столкнется с новыми вызовами: изменение порядка работы с производителями спирта и срока уплаты акциза, - указывает стратег Совкомбанка. - С 1 июля 2026 года уплачивать акциз необходимо в момент покупки спирта у производителя, в связи с чем производители спирта начали работать по предоплате. Из-за этого срок уплаты спирта Компанией сократится на 3-4 месяца, что потребует инвестиций в оборотный капитал и окажет давление на FCF".

