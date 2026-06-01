"Финам" поставил оценку для акций Boston Scientific на пересмотр

"Финам" поставил на пересмотр свои оценки для акций Boston Scientific, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Бумаги американского производителя медицинского оборудования за последние месяцы потерпели резкую просадку в цене из-за опасений инвесторов касательно влияния геополитической ситуации в глобальном масштабе на цепочки поставок и инфляцию, констатирует эксперт инвесткомпании.

Эмитент закупает за рубежом медицинские смолы, фторопласты и полимер пебакс - сырье для гибких катетеров и баллонов для ангиопластики, а также лазерные световоды, сверхточные металлические гипотрубки для систем доставки стентов, микросхемы и миниатюрные сенсоры для своих имплантируемых устройств. Похоже, что Boston Scientific оказалась в числе наиболее затронутых последствиями конфликта компаний сектора медтеха, отмечает Саидова.

"В связи с таким раскладом мы ставим на пересмотр рейтинг и целевую цену по акциям Boston Scientific", - указывает аналитик "Финама".

