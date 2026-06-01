Средняя цена нефти в июне может составить $90-105/барр. - "СберИнвестиции"

Средняя цена нефти марки Brent может составить $90-105 за баррель в июне, котировки золота будут торговаться в коридоре $4400-4600 за тройскую унцию, считают аналитики "СберИнвестиций".

Эксперты отмечают, что в июне импортеры продолжат использовать запасы нефти и нефтепродуктов, открыть Ормузский пролив для поставок сырья могут не раньше третьего квартала.

Золото в текущем месяце может оставаться под давлением, считают аналитики "СберИнвестиций". Даже возможное завершение ближневосточного конфликта лишь умеренно поддержит котировки.

Основное внимание рынка будет сосредоточено на заседаниях ФРС США и ЕЦБ.

По оценкам экспертов, цена тройской унции драгметалла в июне может быть в диапазоне $4400-4600.

