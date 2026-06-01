Рубль днем дешевеет в паре с юанем в ожидании данных Минфина РФ по июньскому объему покупок валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 1 июня. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,6035 руб., что на 11,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 72 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71,89 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 84 копейки, до 83,92 руб./EUR1.

Вероятно ослабление рубля до 76-78 руб./$1 в конце текущей недели, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций".

В среду Минфин объявит, сколько валюты планирует покупать в июне. В этот же день выйдут свежие данные по экономике России - о зарплатах, потребительской активности, занятости и безработице, уточняется в обзоре аналитиков.

"Рубль остановился. Налоговая неделя закончилась, и волатильность сохранилась, - отмечает главный экономист компании Илья Федоров. - Рынок ждет увеличения объема покупок валюты Минфином и ослабления рубля выше 75 руб./$1. Пока Минфин не увеличит закупки, курс будет оставаться вблизи текущих значений. Учитывая, что о планах станет известно в среду (третий рабочий день месяца), повышенные покупки могут начаться уже в пятницу, 5 июня. Ожидаем покупки в размере 260 млрд руб. и ослабление курса до 76-78 руб./$1".

Среднемесячный курс рубля к доллару в апреле был 76 руб./$1, в мае - 73 руб. руб./$1. Эксперт полагает, что динамика рубля во II полугодии будет зависеть от цен на нефть и объема неэнергетического экспорта.

Цены на нефть растут в понедельник на фоне неопределенности в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $93,59 за баррель, что на 2,72% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,24%, до $90,19 за баррель.

В минувшие выходные США и Иран обменялись предложениями поправок к проекту договора, который позволит продлить перемирие и открыть Ормузский пролив, но насколько стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.

Американский президент Дональд Трамп также подтвердил требование к Тегерану об остановке ядерной программы и полном восстановлении статуса Ормузского пролива как открытой международной транспортной артерии, пишет Trading Economics.

По итогам мая цены на нефть снизились, однако остаются повышенными по сравнению с довоенным уровнем.