Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций ПАО "Аэрофлот", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

Результаты эмитента за 1К26 оказались ожидаемо слабыми и местами хуже прогнозов, констатирует эксперт.

Несмотря на устойчивую динамику перевозок, на рентабельность продолжает оказывать давление опережающий рост операционных расходов, прежде всего затрат на обслуживание пассажиров и персонал, отмечает он.

Кроме того, менеджмент компании предупредил о возможном увеличении расходов на топливо в следующих кварталах вследствие подорожания заправки в зарубежных аэропортах, что может стать еще одним негативным фактором для финансовых показателей.

"Скорректированный чистый убыток, традиционный для первого квартала, оказался несколько больше наших ожиданий, главным образом из-за процентных расходов", - указывает Горбунов.

В целом инвестбанк оценивает отчетность как слабую и сохраняет нейтральную оценку акций "Аэрофлота".

