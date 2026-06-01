Средне- и долгосрочные ОФЗ остаются привлекательными для покупок - "БКС МИ"

Средне- и долгосрочные ОФЗ остаются привлекательными для покупок, считают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Считаем и средне- и долгосрочные ОФЗ (от 5 лет со средней YTM 14,69%) недооцененными и привлекательными, - пишут они в обзоре. - Есть навес предложения от Минфина и нет ликвидности от нерезидентов. В результате большинство доходностей таких ОФЗ сейчас на уровне ключевой ставки или превышают ее. Это происходит, несмотря на цикл снижения ставки".

Обычно в таких циклах, например в 2015-2019гг, доходности длинных ОФЗ были меньше ключевой ставки на 1-3%, напоминают эксперты. Они ожидают частичного улучшения ситуации ближе к заседанию ЦБ (19 июня). Ситуация также может улучшиться в сентябре-октябре, когда на рынок придет крупный объем ликвидности в размере 1,3 трлн руб. от погашений и выплат купонов по ОФЗ с фиксированным купоном.

"Ожидаем снижение спреда по всем рейтинговым группам. Так, Индекс облигаций с рейтингом A имеет спред к ОФЗ на 1-3 года в размере 5,45% при норме 4-5% для текущей ключевой ставки", - прогнозируют в "БКС МИ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.