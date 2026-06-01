Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 160 руб. за штуку и рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Госкорпорация представила результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Ее EBITDA и чистая прибыль оказались выше консенсуса, притом что выручка почти не изменилась в годовом выражении (г/г) и составила 2,8 трлн руб., указывает эксперт. Стагнация этого показателя объясняется сокращением экспорта газа. В то же время продажи на внутреннем рынке увеличились на 21% г/г.

При этом чистая прибыль корпорации упала на 48% г/г, до 345 млрд руб., что было обусловлено главным образом негативным влиянием курсовых разниц в связи с укреплением рубля, отмечает Мильчакова.

Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA (скорр.) снизилась с 2,1 до 1,9, что теоретически не препятствует выплате дивидендов. Свободный денежный поток у "Газпрома", по расчетам аналитика, утроился и достиг исторического рекорда в 624 млрд руб.

"В целом результаты оказались несколько противоречивыми, но их динамика в годовом выражении выглядит достаточно сильно: доходы и EBITDA корпорации восстанавливаются после непростого 2025 года, - делает вывод Мильчакова. - Главным сдерживающим рост фактором стали не столько международная конъюнктура или санкции, сколько укрепление рубля".

Корпорация не будет выплачивать дивиденд за 2025 год. Это решение стратег инвесткомпании считает правильным с учетом не самых сильных годовых финрезультатов.

"По нашим оценкам, в 2026 году "Газпром" может увеличить выручку до 11 трлн руб., а скорректированную EBITDA - примерно до 3 трлн руб. (что соответствует ориентиру самой корпорации), чистая прибыль в зависимости от курса рубля может составить 1-1,6 трлн руб.", - прогнозирует эксперт.

