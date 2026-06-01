Мнения аналитиков
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 160 руб
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. а. А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой...
 
Импортеры просят заменить обеспечительный платеж в рамках СПОТ на банковские гарантии
Бизнес предложил правительству альтернативу обеспечительному платежу в рамках новой системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) - механизма борьбы с серым импортом, который запускается с 1 июня. Импортеры просят заменить его на банковские...
 
Банки начали урезать запрашиваемые суммы по ипотеке
Покупателям жилья становится всё сложнее закрывать сделки за счет ипотеки. К концу 2025 г. -го заметно увеличилась разница между суммой, которую россияне запрашивали у банков, и той, что им в итоге одобряли, следует из данных ЦБ. В 4-м квартале 2026...
 
01 июня 2026 года 14:02

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 160 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 160 руб. за штуку и рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Госкорпорация представила результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Ее EBITDA и чистая прибыль оказались выше консенсуса, притом что выручка почти не изменилась в годовом выражении (г/г) и составила 2,8 трлн руб., указывает эксперт. Стагнация этого показателя объясняется сокращением экспорта газа. В то же время продажи на внутреннем рынке увеличились на 21% г/г.

При этом чистая прибыль корпорации упала на 48% г/г, до 345 млрд руб., что было обусловлено главным образом негативным влиянием курсовых разниц в связи с укреплением рубля, отмечает Мильчакова.

Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA (скорр.) снизилась с 2,1 до 1,9, что теоретически не препятствует выплате дивидендов. Свободный денежный поток у "Газпрома", по расчетам аналитика, утроился и достиг исторического рекорда в 624 млрд руб.

"В целом результаты оказались несколько противоречивыми, но их динамика в годовом выражении выглядит достаточно сильно: доходы и EBITDA корпорации восстанавливаются после непростого 2025 года, - делает вывод Мильчакова. - Главным сдерживающим рост фактором стали не столько международная конъюнктура или санкции, сколько укрепление рубля".

Корпорация не будет выплачивать дивиденд за 2025 год. Это решение стратег инвесткомпании считает правильным с учетом не самых сильных годовых финрезультатов.

"По нашим оценкам, в 2026 году "Газпром" может увеличить выручку до 11 трлн руб., а скорректированную EBITDA - примерно до 3 трлн руб. (что соответствует ориентиру самой корпорации), чистая прибыль в зависимости от курса рубля может составить 1-1,6 трлн руб.", - прогнозирует эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 июня 2026 года 16:28
Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций Аэрофлота
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций ПАО "Аэрофлот", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Результаты эмитента за 1К26 оказались ожидаемо слабыми и местами хуже прогнозов, констатирует эксперт. Несмотря на устойчивую динамику...    читать дальше
01 июня 2026 года 15:59
Средний курс рубля за 2026г составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка ожидают ослабление рубля к доллару США и юаню во втором полугодии текущего года, средний курс национальной валюты по итогам 2026 года составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань, а в 2027 году - 89 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в их инвестиционной стратегии. Значительная...    читать дальше
01 июня 2026 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем в ожидании данных Минфина РФ по июньскому объему покупок валюты в рамках бюджетного правила
Москва. 1 июня. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня.    читать дальше
01 июня 2026 года 15:00
Акции Газпрома, АФК Система и Роснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Газпрома", АФК "Система" и "Роснефти" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции Газпрома" "находятся в нисходящем тренде от мартовских максимумов и сейчас уперлись в сильную поддержку в районе 114 руб., - отмечает аналитик в комментарии. -...    читать дальше
01 июня 2026 года 14:30
Средне- и долгосрочные ОФЗ остаются привлекательными для покупок - "БКС МИ"
Средне- и долгосрочные ОФЗ остаются привлекательными для покупок, считают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Считаем и средне- и долгосрочные ОФЗ (от 5 лет со средней YTM 14,69%) недооцененными и привлекательными, - пишут они в обзоре. - Есть навес предложения от Минфина и нет ликвидности от...    читать дальше
01 июня 2026 года 13:35
Вероятно ослабление рубля до 76-78 руб./$1 в конце текущей недели - "БКС МИ"
Вероятно ослабление рубля до 76-78 руб./$1 в конце текущей недели, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций". В среду Минфин объявит, сколько валюты планирует покупать в июне. В этот же день выйдут свежие данные по экономике России - о зарплатах, потребительской активности, занятости и...    читать дальше
01 июня 2026 года 13:13
Ключевые финпоказатели Газпром нефти должны улучшиться во 2К26 - ПСБ
Ключевые финансовые показатели "Газпром нефти" должны улучшиться во 2 квартале 2026 года, говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой. Выручка "Газпром нефти" в первом квартале составила 857,97 млрд рублей, что на 3,7% ниже, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде...    читать дальше
01 июня 2026 года 12:44
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Газпрома
"БКС Мир инвестиций "("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Газпром" с прогнозной стоимостью на уровне 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. Результаты эмитента за 1К26 по МСФО приятно удивили, особенно в части EBITDA и свободного денежного потока,...    читать дальше
01 июня 2026 года 12:23
"Эйлер" рекомендует "покупать" акции РусГидро с прогнозной ценой 1,5 руб
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 1,5 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов. "Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют существенный рост финансовых показателей,...    читать дальше
01 июня 2026 года 12:00
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,43 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 10% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков. "РусГидро" опубликовала результаты за I квартал 2026 года. Эксперты отмечают рост выручки на 19% г/г,...    читать дальше
01 июня 2026 года 11:41
Цена акций Астры может сохранять повышенную волатильность - "Газпромбанк Инвестиции"
тировки акций ПАО "Группа Астра" могут сохранять повышенную волатильность и зависимость от спекуляций в отсутствие значимых фундаментальных драйверов, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за первый квартал 2026 года. Бизнес компании традиционно...    читать дальше
01 июня 2026 года 11:19
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2600-2700п в июне - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2600-2700п в июне, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций". "В мае индекс Мосбиржи продолжил нисходящую динамику и подтвердил звание самого слабого месяца в году - в 65% случаев индекс в мае падает, - отмечает эксперт Юлия Голдина. - В...    читать дальше
01 июня 2026 года 11:01
Цена нефти может вернуться к уровням выше $95/барр. в начале недели - банк "Санкт-Петербург"
Цена нефти может вернуться к уровням выше $95/барр. в начале недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "За прошлую неделю цены на нефть существенно упали - рынок активно закладывал в цены перспективы скорого подписания соглашения между США и Ираном, - пишут они в обзоре. - Сегодня...    читать дальше
01 июня 2026 года 10:43
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 71-73 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 71-73 руб./$1, по паре рубль/евро - 82-84 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Российский рубль получает традиционную поддержку от пика...    читать дальше
01 июня 2026 года 10:27
Рубль утром опускается в паре с юанем вопреки дорожающей нефти
Москва. 1 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль опускается вопреки росту цен на нефть.    читать дальше
