Вероятно ослабление рубля до 76-78 руб./$1 в конце текущей недели - "БКС МИ"

Вероятно ослабление рубля до 76-78 руб./$1 в конце текущей недели, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций".

В среду Минфин объявит, сколько валюты планирует покупать в июне. В этот же день выйдут свежие данные по экономике России - о зарплатах, потребительской активности, занятости и безработице, напоминают эксперты.

"Рубль остановился. Налоговая неделя закончилась, и волатильность сохранилась, - отмечает главный экономист Илья Федоров. - Рынок ждет увеличения объема покупок валюты Минфином и ослабление рубля выше 75 руб./$1. Пока Минфин не увеличит закупки, курс будет оставаться вблизи текущих значений. Учитывая, что о планах станет известно в среду (третий рабочий день месяца), повышенные покупки могут начаться уже в пятницу, 5 июня. Ожидаем покупки в размере 260 млрд руб. и ослабление курса до 76-78 руб./$1".

Среднемесячный курс рубля к доллару в апреле был 76 руб./$1, в мае - 73 руб. руб./$1. Эксперт полагает, что динамика рубля во II полугодии будет зависеть от цен на нефть и объема неэнергетического экспорта.

